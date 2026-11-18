El escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de matices acústicos con la presentación de la imitadora de Natalia Lafourcade, quien entregó una propuesta vocal impecable pero tropezó en el componente escénico ante la atenta mirada de los jurados.

A pesar del esfuerzo interpretativo, Amparo Grisales no ocultó su descontento con la caracterización visual de la participant; le señaló que los 'shows' de la cantautora mexicana se caracterizan por ser mucho más efusivos y llenos de color, criticando abiertamente la elección de su ropa y peinado para la gala.



Por su parte, César Escola reconoció el talento de la concursante al destacar que estuvo completamente afinada durante el tema, aunque coincidió en que le faltó mayor interacción con el público y el escenario para lograr la magia de la artista original.

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De dónde es Natalia Lafourcade y cuál es su nombre completo

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La aclamada cantautora, compositora y productora mexicana se llama María Natalia Lafourcade Silva. Nació el 26 de febrero de 1984 en Ciudad de México y creció en Coatepec, Veracruz, convirtiéndose en una de las figuras más premiadas de la música latinoamericana contemporánea.



Desde pequeña estudió piano, guitarra, flauta, saxofón, pintura, teatro y canto. A los seis años sufrió un accidente al recibir una patada de un caballo en la cabeza, por lo que su madre creó un método musical que contribuyó a su recuperación. Otro dato interesante es que a los 14 años formó parte del grupo pop Twist, antes de iniciar su carrera como solista.

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