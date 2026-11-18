La nostalgia y el despecho se apoderaron del escenario de 'Yo Me Llamo' con la vibrante presentación del imitador de Darío Gómez. El participante entregó una interpretación cargada de sentimiento que no solo conquistó al público, sino que tocó las fibras más íntimas de la mesa de jueces.

Al finalizar su actuación, Amparo Grisales le demostró que la había logrado erizar; además, le aseguró que ha sido su mejor presentación en lo que va de la competencia. El momento más emotivo llegó cuando César Escola intervino para hablar de la navidad y Amparo recordó la época decembrina en compañía de su mamá. Amparo y César lloraron al recordar.



Cuándo murió Darío Gómez y de qué falleció

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El legendario cantautor colombiano, conocido como 'El Rey del Despecho', falleció el 26 de julio de 2022 en la ciudad de Medellín. Darío Gómez sufrió un colapso súbito en su vivienda y fue trasladado a la Clínica Las Américas, donde se confirmó su muerte a causa de un paro cardiorrespiratorio a los 71 años.

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De dónde era Darío Gómez y cuáles son sus canciones más famosa

Darío de Jesús Gómez Zapata nació el 6 de febrero de 1951 en San Jerónimo, Antioquia. A lo largo de su prolífica carrera musical inmortalizó himnos del despecho como 'Nadie es eterno', 'Sobreviviré', 'Entre comillas', 'La tirana' y 'Daniela', consolidándose como el máximo exponente de la música popular en Colombia.