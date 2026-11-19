'Yo Me Llamo' se vistió de nostalgia, sentimiento y puro talento. Antes de hacer su aparición ante el jurado y el público, el imitador de Julio Jaramillo recibió una sorpresa que le cambió la energía por completo: la visita de su hijo, quien no solo fue a apoyarlo, sino que se subió con él al escenario para acompañarlo en la guitarra durante su presentación.

El momento íntimo y cargado de complicidad entre padre e hijo traspasó la pantalla y conmovió profundamente a los jurados. La interpretación de los clásicos pasillos ecuatorianos no solo fue impecable en técnica y afinación, sino que derrochó una sensibilidad única.



Al finalizar la presentación, la emotividad invadió la mesa de juzgamiento. César Escola, con lágrimas en los ojos, confesó que la imagen del concursante junto a su heredero lo hizo viajar de inmediato en el tiempo para recordar a su propio padre y las vivencias de su infancia. Por su parte, los demás jurados como Elder Dayán, no dudaron en felicitar la conexión entre ambos, entregándoles valiosos consejos sobre el manejo de la respiración y el control emocional en tarima para no perder la potencia vocal cuando la emoción embarga el corazón.

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El ecuatoriano antes de alcanzar la fama, trabajó en un taller de zapatos y también como barnizador de muebles. Durante esa época, comenzó a acercarse cada vez más a la música. Sin embargo, su madre no apoyaba su sueño de cantar: Según relatos biográficos, Apolonia Laurido llegó a reprenderlo e incluso a golpearlo en la boca para intentar quitarle la idea de convertirse en cantante.

