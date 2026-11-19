La tarima de ‘Yo Me Llamo’ presenció un momento de encontradas emociones durante la actuación de la imitadora de Andrea Echeverry. Aunque el montaje instrumental envolvió el escenario, la potencia vocal de la participante no logró destacar como en anteriores entregas, generando opiniones divididas entre la mesa de juzgamiento.

César Escola no ocultó su descontento y fue directo en su retroalimentación, señalando que la concursante no entregó su cien por ciento en el escenario. El maestro le aseguró que esperaba una interpretación desbordada de locura y energía, tal como lo había demostrado en pasadas galas.



Sin embargo, no todo fueron críticas para la imitadora. Amparo Grisales resaltó el trabajo escénico de la participante y le expresó que le gustó su lenguaje corporal en tarima, destacando la actitud con la que defendió el personaje a pesar de las fallas en la proyección de su voz.

Publicidad

Curiosidades sobre la verdadera Andrea Echeverry

Publicidad

Andrea Echeverri, cantante colombiana y vocalista de Aterciopelados, también estudió Artes Plásticas y antes de consolidarse en la música se dedicó a la cerámica, una faceta artística que sigue explorando y que ha llevado a exposiciones con obras cargadas de mensajes sociales y feministas.



Es reconocida por su estilo irreverente, su autenticidad y por abordar en sus canciones temas como el machismo, la libertad femenina, el cuerpo y las desigualdades sociales; uno de sus temas más emblemáticos es ‘El estuche’, con el que cuestiona los estereotipos de belleza. Además, en 2010 lanzó el álbum Dos, un proyecto que grabó desde su casa y en el que interpretó todos los instrumentos, demostrando que su creatividad va más allá del escenario.