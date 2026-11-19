‘Yo Me Llamo’ no da tregua, y esta vez el afectado fue el imitador de Beéle. El participante saltó al escenario para entregar una presentación llena de movimiento en la que bailó junto a una cantante y bailarina, intentando reflejar el estilo fresco y caribeño del artista original. Sin embargo, la propuesta no logró el impacto deseado ante la mesa de juzgamiento.

Amparo Grisales fue contundente en su retroalimentación y le aseguró al concursante que su presentación no estuvo a la altura de lo esperado. La diva de Colombia le señaló que la interacción con la bailarina se sintió forzada y careció de frescura, perdiendo completamente la fluidez orgánica que caracteriza las interpretaciones del cantante barranquillero.



Elder Dayán complementó las observaciones del jurado destacando que al participante le faltó transmitir esa alegría y sabrosura natural que Beéle proyecta en cada una de sus apariciones. El imitador deberá ajustar sus movimientos escénicos y soltar la rigidez si quiere asegurar su permanencia en la competencia.

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Datos sobre Beéle

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Beéle, Brandon de Jesús López Orozco, nació el 2 de septiembre de 2003 en Barranquilla, Colombia, y desde joven mostró su talento para la música, logrando abrirse camino con sonidos que mezclan afrobeat, dancehall, reguetón y pop urbano.



Durante su infancia vivió un tiempo en Maracay, Venezuela, y uno de sus primeros grandes éxitos fue ‘Loco’, canción que impulsó su reconocimiento internacional. Es un apasionado de los videojuegos y suele compartir partidas con sus amigos; además, ha colaborado con artistas como Shakira, Ed Sheeran, Manuel Turizo, Sebastián Yatra y Feid. En noviembre de 2025 hizo historia al llenar seis fechas consecutivas en el Movistar Arena de Bogotá con su gira ‘Frente al mar’, convirtiéndose en el primer artista en lograrlo en ese escenario.

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