El escenario de ‘Yo Me Llamo’ fue testigo de una presentación cargada de sensibilidad y matices cuando el imitador de Pablo Alborán interpretó su repertorio ante la mesa de juzgamiento. La puesta en escena captó la atención desde los primeros acordes y dejó sensaciones encontradas entre los jurados a la hora de evaluar los detalles técnicos y emocionales del show.

Amparo Grisales aseguró que el concursante hizo una buena presentación, destacando además que el espectáculo logró erizarla. La mujer resaltó el montaje escénico y celebró que, por fin, el participante ejecutara el quiebre al final que tanto le había pedido en galas anteriores.



Sin embargo, César Escola tuvo una mirada más exigente frente a la técnica vocal del doble. Aunque el show tuvo puntos altos, el maestro le señaló que todavía le hacían falta los quiebres de voz al final de cada frase para redondear del todo la interpretación y acercarse aún más al estilo característico del artista original.

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Datos curiosos sobre Pablo Alborán

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Pablo Alborán, cuyo nombre completo es Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz, nació en Málaga, España, y desde pequeño mostró interés por la música, aprendiendo a tocar instrumentos como la guitarra y el piano. Uno de los datos curiosos de su carrera es que alcanzó gran popularidad gracias a videos que publicó en YouTube, donde interpretaba sus canciones acompañado de una guitarra, antes de convertirse en una estrella internacional. Su canción ‘Solamente tú’ fue clave para impulsar su carrera y conquistar al público.

