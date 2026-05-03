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Primer cumpleaños de Sonia Restrepo tras la muerte de Yeison Jiménez: recibió desgarrador mensaje - CaracolTV

La viuda de Yeison Jiménez cumple años este 3 de mayo, a solo tres meses de la muerte del reconocido cantante. Diva Jessurum, amiga cercana de la familia, le dedicó un conmovedor mensaje.

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Primer cumpleaños de Sonia Restrepo tras la muerte de Yeison Jiménez: recibió desgarrador mensaje

La viuda de Yeison Jiménez cumple años este 3 de mayo, a solo tres meses de la muerte del reconocido cantante. Diva Jessurum, amiga cercana de la familia, le dedicó un conmovedor mensaje.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 3 de may, 2026
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Sonia Restrepo celebra primer cumpleaños tras muerte de Yeison Jiménez.