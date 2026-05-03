Primer cumpleaños de Sonia Restrepo tras la muerte de Yeison Jiménez: recibió desgarrador mensaje

Este 3 de mayo, Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, celebra su cumpleaños en medio de la ausencia del artista, quien falleció el pasado 10 de enero en Paipa, tras un accidente de avioneta en el que también murieron cinco integrantes de su equipo de trabajo.

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En una fecha tan significativa, y luego de presentar en Se Dice de Mí un programa sobre su historia de vida, Diva Jessurum le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. La periodista compartió varias fotos junto a la pareja y escribió un texto cargado de sentimiento, en el que transmite lo que, según ella, el cantante le diría a Sonia si aún estuviera presente.

“Hoy es tu cumpleaños, Sonia… y sé que este no es un día cualquiera. Es un día que pesa, que duele, que se siente distinto en el alma. Hoy no te habla tu amiga. Hoy soy solo un hilo invisible, una voz prestada… para decirte lo que tu amado ángel, con el corazón lleno, te diría si pudiera estar aquí.

Te diría que te ama profundamente, eternamente. Que fuiste su hogar, su lugar seguro, su historia más bonita. Que gracias por el amor inmenso que le diste, por cada risa, por cada lucha y por cada sueño compartido. Te diría que se siente orgulloso de ti, de la mujer que eres: valiente incluso cuando el alma se rompe, fuerte cuando el dolor no da tregua. Que nada de lo que construyeron juntos se ha ido, porque vive en ti, en tu forma de amar, en tus recuerdos y en sus tres hijos, reflejo de ese amor que no se apaga".





Además, Jessurum invitó a los televidentes a conocer más sobre la historia del artista en Expediente Final, programa que, según señaló, recoge detalles que Colombia estaba esperando conocer.

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La publicación ha conmovido a cientos de seguidores, quienes también se han sumado con mensajes de apoyo en este difícil momento. Entre los comentarios se destacan palabras de Georgy Parra y de cientos de seguidores, quienes le envían ánimo, buenos deseos y fortaleza en este momento tan difícil, tanto a ella como a sus tres hijos.



Yeison Jiménez y Sonia Restrepo: así se conocieron

Pero todo comenzó a transformarse una noche cualquiera, en una celebración con amigas. Fue en una discoteca de Pensilvania donde sus caminos se cruzaron por primera vez: "Ahí fue que conozco al ser humano que me cambió la vida definitivamente". Él estaba cantando, joven, delgado, llamando la atención de todos, pero especialmente la de Sonia: "Cantaba y me miraba y me miraba". Ese cruce de miradas fue el inicio de todo.

La primera charla llegó con una invitación sencilla, pero decisiva: "Me gustaría bailar este vallenato contigo". Entre risas y curiosidad, Sonia aceptó y comenzó a conocer a ese joven insistente y seguro de sí mismo: "Hola, mucho gusto, Yeison Jiménez con el corazón". Ella, cautelosa, no se dejó impresionar de inmediato y le dijo que debía ganarse su número de teléfono, si así lo quería.