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La Red: Cirugías, recuperación y tatuajes: famosos colombianos cuentan sus experiencias personales - CaracolTV

Famosos colombianos hablaron de sus recuperaciones tras pasar por el quirófano, mientras un cantante de música popular reveló las consecuencias que enfrenta por el exceso de tatuajes.

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Cirugías, recuperación y tatuajes: famosos colombianos cuentan sus experiencias personales

La Red: Cirugías, recuperación y tatuajes: famosos colombianos cuentan sus experiencias personales

Famosos colombianos hablaron de sus recuperaciones tras pasar por el quirófano, mientras un cantante de música popular reveló las consecuencias que enfrenta por el exceso de tatuajes.

Por: Jorge Andrés Bernal
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