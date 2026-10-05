Anselma le canta las verdades a la doctora Rivera en medio de una rueda de prensa

Durante el encuentro, los asistentes esperaban escuchar unas palabras de agradecimiento por la ayuda que le había permitido contar con este elemento. Sin embargo, su intervención tomó un rumbo inesperado cuando decidió hablar abiertamente sobre lo que realmente estaba ocurriendo.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

