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Anselma le canta las verdades a la doctora Rivera en medio de una rueda de prensa

La mujer asiste a una reunión en la que se supondría que iba a agradecer por su silla de ruedas, sin embargo, sorprendió a los asistentes y dijo la verdad de su situación.

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Anselma le canta las verdades a la doctora Rivera en medio de una rueda de prensa

La mujer asiste a una reunión en la que se supondría que iba a agradecer por su silla de ruedas, sin embargo, sorprendió a los asistentes y dijo la verdad de su situación.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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