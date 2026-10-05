María y sus amigas asisten a la boda del gran amor de María, Leo

Un amigo de Leo le dice que aún está a tiempo de arrepentirse y puede estar con María, sin embargo, él no acepta y asegura que está seguro de su decisión. El matrimonio continúa sin ningún percance. Mientras Leo da el sí acepto, no deja de pensar en los momentos que vivió con María.
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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.
Idea original de Paula Moreno.
Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.