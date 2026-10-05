‘Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso’ contó tierna anécdota de su vida: cantó con el original

Durante la presentación, el pequeño concursante cautivó a los jurados con su impecable afinación, su soltura escénica y ese toque único que evoca la presencia del ‘Señorazo’ original. Amparo Grisales, César Escola y la mesa de juzgamiento celebraron su actuación, asegurándole que posee un talento innato desbordante para la música.

Más allá de su brillante demostración en el escenario, el imitador conmovió a todos al compartir una tierna anécdota personal. Confesó que, gracias al apoyo incondicional de su mamá, ha tenido la inolvidable experiencia de cantar en persona junto al propio Luis Alfonso, además de compartir escenario con otras grandes figuras de la música popular como Jhon Álex Castaño y Luisito Muñoz, momentos que han forjado su amor por la música a su corta edad.