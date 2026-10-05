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Capítulo 53 'Yo Me Llamo'
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‘Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso’ contó tierna anécdota de su vida: cantó con el original

El mini ‘señorazo’ confesó que, gracias a su mamá, ha tenido la oportunidad de cantar con Luis Alfonso, Jhon Álex Castaño y Luisito Muñoz. Los jurados le aseguraron que tiene mucho talento.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso’ contó tierna anécdota de su vida: cantó con el original

El mini ‘señorazo’ confesó que, gracias a su mamá, ha tenido la oportunidad de cantar con Luis Alfonso, Jhon Álex Castaño y Luisito Muñoz. Los jurados le aseguraron que tiene mucho talento.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión