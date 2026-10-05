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'Rafael Orozco, El Ídolo', novela de Caracol

Rafael vivió un tenso momento durante una presentación en la casa de ‘La Generala’, donde terminó enfrentándose con el ‘Maestro Egidio’ al sentir que su acordeón le estaba robando protagonismo.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026

Rafa se presentó con el ‘Maestro Egidio’ y se arrepintió de aceptar esa propuesta

Rafael vivió un tenso momento durante una presentación en la casa de ‘La Generala’, donde terminó enfrentándose con el ‘Maestro Egidio’ al sentir que su acordeón le estaba robando protagonismo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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