Rafa se presentó con el ‘Maestro Egidio’ y se arrepintió de aceptar esa propuesta

El cantante había llegado al lugar, invitado por ‘La Generala’, con la intención de demostrar su talento y conquistar al público. Sin embargo, mientras avanzaba la presentación, la actitud de su acordeonero comenzó a incomodarlo, pues sintió que estaba intentando opacarlo frente a los asistentes. Lo que Rafael no imaginaba era que aquella aparente rivalidad hacía parte de un plan. Por eso mismo, el cantante le pidió ayuda al ‘Compai Chipuco’ para mejorar en la tarima y saber cómo sobrellevar a su nuevo compañero.