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Elder Dayán tuvo que elegir entre dos imitadores de Diomedes Díaz en Duelo de ‘Yo Me Llamo’ - CaracolTV

Los imitadores llegaron con el look y las expresiones del artista, pero el jurado encontró una diferencia clave entre sus shows: mientras uno privilegió la emoción, el otro se limitó a cantar el tema.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Elder Dayán tuvo que elegir entre dos imitadores de Diomedes Díaz en Duelo de ‘Yo Me Llamo’

Los imitadores llegaron con el look y las expresiones del artista, pero el jurado encontró una diferencia clave entre sus shows: mientras uno privilegió la emoción, el otro se limitó a cantar el tema.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Imitadores de Diomedes Díaz se enfrentaron en el Duelo de 'Yo Me Llamo'.
Imitadores de Diomedes Díaz se enfrentaron en el Duelo de 'Yo Me Llamo'.
Foto: Caracol Televisión.