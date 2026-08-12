Elder Dayán tuvo que elegir entre dos imitadores de Diomedes Díaz en Duelo de ‘Yo Me Llamo’

El capítulo 16 de ‘Yo Me Llamo’ estuvo marcado por un Duelo muy especial: dos imitadores de Diomedes Díaz se enfrentaron sobre el escenario para interpretar uno de los éxitos más recordados del ‘Cacique de La Junta’, ‘Bonita’.

Los dos participantes llegaron con propuestas diferentes. Mientras uno apostó por conquistar al jurado a través de las expresiones, el look y la caracterización del artista vallenato, el otro decidió darle mayor protagonismo a la emoción y la interpretación de la canción.



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Durante el duelo, quedó claro que ambos imitadores tenían fortalezas distintas. Uno logró acercarse al estilo visual y a los gestos característicos de Diomedes Díaz, mientras que el otro buscó conectar desde la emoción y la manera de cantar.

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La presentación generó un particular debate entre los jurados, pues la decisión no dependía únicamente de quién cantara mejor, sino de quién lograra representar de manera más completa al ídolo vallenato.





La decisión dejó como ganador del duelo al Diomedes Díaz azul, quien avanzó gracias al respaldo mayoritario de los jurados.

Uno de los momentos más llamativos estuvo relacionado con Elder Dayán Díaz, quien debía analizar cuál de los dos participantes tenía un mayor parecido con su papá.

Finalmente, Elder se decidió por el Diomedes azul, inclinando definitivamente la balanza del duelo.

Así, el duelo de ‘Bonita’ dejó una conclusión particular: el parecido físico, el look y las expresiones fueron importantes, pero la decisión final estuvo marcada por la capacidad de transmitir la esencia de uno de los grandes referentes de la música vallenata.

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