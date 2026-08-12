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‘Yo Me Llamo’ se quedó sin imitador de Luis Alfonso; dobles tuvieron Duelo lleno de silencios - CaracolTV

Los imitadores tuvieron una presentación llena de silencios y olvidos de la letra durante ‘Contentoso’. El jurado también cuestionó la falta del acento montañero y coincidió en que debieron esforzarse mucho más.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo’ se quedó sin imitador de Luis Alfonso; dobles tuvieron Duelo lleno de silencios

Los imitadores tuvieron una presentación llena de silencios y olvidos de la letra durante ‘Contentoso’. El jurado también cuestionó la falta del acento montañero y coincidió en que debieron esforzarse mucho más.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Imitadores de Luis Alfonso en el Duelo de 'Yo Me Llamo'.