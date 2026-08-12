‘Yo Me Llamo’ se quedó sin imitador de Luis Alfonso; dobles tuvieron Duelo lleno de silencios

La emoción de los Duelos de ‘Yo Me Llamo’ llegó a uno de sus momentos más inesperados en el capítulo 16. Esta vez, los dos imitadores de Luis Alfonso tuvieron que enfrentarse en el Templo de la Imitación con una canción que exigía seguridad, energía y, sobre todo, dominio de la letra: ‘Contentoso’.

Sin embargo, la presentación terminó dejando más dudas que aplausos. Los participantes tuvieron varios momentos en los que olvidaron la letra y se generaron prolongados espacios de silencio que terminaron pesando en la decisión de los jurados.

La situación no pasó desapercibida para los jurados del exitoso programa, quienes consideraron que los imitadores debieron prepararse mucho más para este importante Duelo.



Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la falta del característico acento montañero que debía acompañar la interpretación. Para el jurado, la esencia del artista que estaban intentando imitar no apareció con suficiente fuerza.

La evaluación fue contundente. Los comentarios de los jurados dejaron claro que, más allá de los errores en la letra, la presentación no consiguió transmitir la identidad del cantante.

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La expresión reflejó la sensación que dejó el duelo: los participantes interpretaron la canción, pero la imitación no logró acercarse al artista que debían representar.





Además, los jurados señalaron que los dos imitadores debieron esforzarse más, especialmente teniendo en cuenta que estaban en una instancia en la que cada detalle podía marcar la diferencia.

La decisión final sorprendió a los participantes. En lugar de escoger a uno de los dos imitadores como ganador del duelo, Amparo, Aurelio, César y Elder votaron en blanco.

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De esta manera, ninguno de los dos imitadores de Luis Alfonso recibió el respaldo necesario para continuar en competencia.

La escena dejó uno de los momentos más llamativos del capítulo 16, pues el jurado tomó una decisión poco habitual: ante el bajo nivel mostrado por ambos participantes, prefirió no elegir entre ellos.

El mensaje del jurado fue claro: en una competencia de imitación no basta con cantar la canción. Los participantes deben demostrar que pueden llevar al escenario la voz, la personalidad, los gestos y las características que hacen reconocible al artista que representan.

Y en esta ocasión, según la evaluación de los jurados, Luis Alfonso no apareció en el Templo de la Imitación.

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