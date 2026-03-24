Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
En vivo ‘A Otro Nivel’
Mariana Gómez, embarazada
Convocatoria Selección Colombia
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Cómo se dividen Sara Uribe y Fredy Guarín los gastos de su hijo Jacobo - CaracolTV

La actriz y presentadora fue cuestionada sobre la posibilidad de demandar al padre del menor teniendo en cuenta la distribución de tiempo y la carga mental que lleva.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Sara Uribe destapó quién paga la manutención de su hijo y situación con Fredy Guarín

La actriz y presentadora fue cuestionada sobre la posibilidad de demandar al padre del menor teniendo en cuenta la distribución de tiempo y la carga mental que lleva.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de mar, 2026
Comparta en:
Sara Uribe contó cómo se reparte tareas de la crianza de su hijo con Fredy Guarín.