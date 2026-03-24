Sara Uribe destapó quién paga la manutención de su hijo y situación con Fredy Guarín

Sara Uribe concedió una entrevista en el programa 'Desnúdate con Eva', conducido por la periodista Eva Rey, en la que habló sobre aspectos de su vida personal, su situación sentimental y la crianza de su hijo Jacobo. Durante la conversación, la presentadora abordó temas relacionados con su rol como madre, su relación con el padre del menor y la forma en que ambos han organizado responsabilidades tras su separación.

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Cómo se reparten Sara Uribe y Fredy Guarín los gastos de Jacobo

Aunque llevan varios años separados, han establecido una dinámica de comunicación enfocada en el bienestar de su hijo. Según explicó la actriz, ambos mantienen acuerdos relacionados con la crianza y los aspectos económicos del menor. En la entrevista, Uribe señaló que los gastos de Jacobo se dividen en partes iguales entre los dos.



Esta distribución incluye las necesidades básicas, educación y otros costos asociados al crecimiento del niño. A pesar de este acuerdo económico, indicó que la organización del tiempo no es equitativa, pues explicó que, aunque existe un esquema de custodia compartida, es ella quien está a cargo del menor la mayor parte del tiempo.





"Es compartida, pero a mí me toca siempre (...) Yo no entiendo por qué no se queda 15 días con ellos, los cuidan, los llevan al colegio, los llevan a las extracurriculares, los visten, les dan alimento", dijo en medio del encuentro.

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Uribe también mencionó que el padre tiene la posibilidad de ver a Jacobo cada 15 días. Sin embargo, aclaró que este esquema no siempre se cumple de manera regular debido a que en algunas ocasiones el deportista debe cumplir con compromisos laborales.

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"Como acá las leyes son mitad, mitad", añadió.

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En otro momento de la conversación, la presentadora se refirió al proceso personal que ha atravesado para establecer límites en la relación con su expareja. Señaló que, en el pasado, no tenía claridad sobre cómo hacerlo, lo que representó un reto en la dinámica entre ambos y agregó que con el tiempo ha trabajado en definir estos límites de manera más clara.

Finalmente, afirmó que en la actualidad no existen conflictos relacionados con su vida sentimental, dado que Guarín no interviene ni cuestiona las relaciones personales o vínculos románticos que ella pueda tener.