Diana Álvarez le ayuda a Boyacoman a prepararse para el ‘Desafío’ en su viaje por Nueva York - CaracolTV
La presentadora y el humorista no solo practican deportes de riesgo, sino que también se le miden a montar en helicóptero y poner a prueba la gravedad con una divertida actividad donde sus cuerpos quedan suspendidos en el aire.
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Diana Álvarez le ayuda a Boyacoman a prepararse para el ‘Desafío’ en su viaje por Nueva York
La presentadora y el humorista no solo practican deportes de riesgo, sino que también se le miden a montar en helicóptero y poner a prueba la gravedad con una divertida actividad donde sus cuerpos quedan suspendidos en el aire.