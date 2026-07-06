Diana Álvarez le ayuda a Boyacoman a prepararse para el ‘Desafío’ en su viaje por Nueva York - CaracolTV La presentadora y el humorista no solo practican deportes de riesgo, sino que también se le miden a montar en helicóptero y poner a prueba la gravedad con una divertida actividad donde sus cuerpos quedan suspendidos en el aire.