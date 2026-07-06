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Diana Álvarez le ayuda a Boyacoman a prepararse para el ‘Desafío’ en su viaje por Nueva York - CaracolTV

La presentadora y el humorista no solo practican deportes de riesgo, sino que también se le miden a montar en helicóptero y poner a prueba la gravedad con una divertida actividad donde sus cuerpos quedan suspendidos en el aire.

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Diana Álvarez le ayuda a Boyacoman a prepararse para el ‘Desafío’ en su viaje por Nueva York

La presentadora y el humorista no solo practican deportes de riesgo, sino que también se le miden a montar en helicóptero y poner a prueba la gravedad con una divertida actividad donde sus cuerpos quedan suspendidos en el aire.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de jul, 2026
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