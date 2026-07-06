A qué hora juega Colombia vs. Suiza este martes y cómo queda la programación

Caracol Televisión realizará algunos ajustes en su parrilla de programación este martes 7 de julio con motivo de los octavos de final del Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá, jornada en la que la Selección Colombia buscará su paso a la siguiente ronda del campeonato.

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A qué hora juega Colombia este martes y cómo queda la programación

La programación especial comenzará desde las primeras horas del día. En primer lugar, Noticias Caracol estará al aire entre las 5:30 a. m. y las 8:30 a. m. Posteriormente, el canal transmitirá la etapa correspondiente del Tour de Francia, emisión que se extenderá hasta las 10:00 a. m.

Una vez finalice la cobertura de la competencia ciclística, la señal dará paso al compromiso entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial, el cual irá desde las 10:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Al terminar ese encuentro, los televidentes podrán seguir una nueva emisión de Noticias Caracol, que se emitirá entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m., como antesala al partido de la Selección Colombia.





El encuentro entre Suiza y Colombia (verlo acá) comenzará a las 2:00 p. m. y tendrá una transmisión prevista hasta las 5:00 p. m., espacio en el que el canal llevará el desarrollo completo del compromiso correspondiente a los octavos de final del torneo.

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Debido a esta programación especial, algunos espacios habituales tendrán modificaciones durante la tarde. Después del partido, se emitirá 'Efé' hasta las 5:45 p. m. y, posteriormente, 'El Juego de mi Destino', que permanecerá al aire hasta las 7:00 p. m.

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Como consecuencia de estos cambios, la producción 'Tormenta de Pasiones' no será emitida durante la jornada de este martes.

Por otra parte, la programación nocturna continuará con normalidad. A las 7:00 p. m. comenzará una nueva emisión de Noticias Caracol, que irá hasta las 8:00 p. m.

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Más adelante, los televidentes podrán ver 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas', programa que estará al aire entre las 8:00 p. m. y las 9:30 p. m. Después será el turno de 'Vecinos', cuya emisión se extenderá hasta las 11:00 p. m.

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Finalmente, la jornada concluirá con 'Así va el Mundial', espacio dedicado al resumen de la fecha y al análisis de los resultados de los octavos de final, el cual será transmitido entre las 11:00 p. m. y las 12:00 de la medianoche.