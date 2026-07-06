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Hora partido Colombia Vs. Suiza HOY 7 de julio: programación y 'Tormenta de pasiones' - CaracolTV

Estos son los cambios que hará Caracol Televisión en su programación para poder disfrutar del partido Colombia VS. Suiza en los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026.

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A qué hora juega Colombia vs. Suiza este martes y cómo queda la programación

Caracol Televisión realizará cambios en la programación para unirse a la fiebre del fútbol y apoyar a 'La Tricolor' en los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de jul, 2026
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A qué hora juega Colombia VS. Suiza este 7 de julio en los octavos del Mundial 2026.
A qué hora juega Colombia VS. Suiza este 7 de julio en los octavos del Mundial 2026.
Foto: GettyImages.