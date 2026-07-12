Nació el hijo de Isabella Ladera y Hugo García: mostró cómo fue el parto y reveló el nombre del bebé

En la noche del sábado 11 de julio, Isabella Ladera le dio la bienvenida a su segundo bebé y al primero junto al actor Hugo García. En su perfil de Instagram, donde reúne más de 7 millones de seguidores, compartió fotografías de su parto en agua, en el que su pareja estuvo acompañándola en todo momento.

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Las imágenes difundidas muestran algunos de los instantes más emotivos del nacimiento. En ellas se observa a la venezolana durante el trabajo de parto, bajo una modalidad de parto en agua, conocido como parto acuático o hidrodinámico, mientras sostiene a su bebé sobre el pecho dentro de una piscina inflable.

En su publicación escribió: "Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida".

En sus historias de Instagram, la influenciadora reveló más detalles y comentó que fueron 26 horas de parto, en las que experimentó fuertes contracciones. Incluso confesó que "casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió".



¿Cómo se llama el hijo de Isabella Ladera?

El bebé se llama Koa, y así lo reveló la creadora de contenido en una publicación junto a su pareja.

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"Te amo, Koa, gracias por elegirnos y quedarte", escribieron.

La publicación recibió miles de comentarios, incluidos los de figuras como Greeicy, Jay Wheeler, Lele Pons y otros artistas, quienes felicitaron a la pareja por la llegada de su bebé y por esta nueva etapa de sus vidas.

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Posteriormente, Isabella comentó: "Gracias por el amor. Estoy muy agotada y sigo sintiendo contracciones, además de que me agarraron puntos juntos".

Finalmente, expresó la felicidad que siente con la llegada de su hijo y aseguró que está "más enamorada de lo que logró imaginar en algún momento".

¿Cuántos hijos tiene Isabella Ladera?

Para Isabella, este es su segundo hijo. Anteriormente se convirtió en madre de Mía Antonella, de 6 años, quien ahora estrena con ilusión el papel de hermana mayor.

Cabe recordar que el pasado 6 de abril la pareja realizó la revelación de sexo de su bebé a través de redes sociales. En la publicación compartieron varias fotografías en las que sostuvieron distintos elementos relacionados con el anuncio. En una de las imágenes apareció un uniforme de fútbol y, en otra, un guante de béisbol. Además, Mía Antonella, también participó en la sesión, acompañando a su madre durante este momento especial. El carrusel estuvo acompañado del mensaje: "Se viene nuestro campeón mundial", con el que confirmaron que esperaban un niño.

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