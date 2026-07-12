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Nació el hijo de Isabella Ladera y Hugo García: qué nombre le pusieron

La creadora de contenido anunció la llegada de su segundo hijo por medio de redes sociales con imágenes que conmovieron a sus seguidores.

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Nació el hijo de Isabella Ladera y Hugo García: mostró cómo fue el parto y reveló el nombre del bebé

La creadora de contenido anunció la llegada de su segundo hijo por medio de redes sociales con imágenes que conmovieron a sus seguidores.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Nació el hijo de Isabella Ladera y Hugo García.
Nació el hijo de Isabella Ladera y Hugo García.
Foto: Instagram @isabella.ladera