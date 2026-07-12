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Lucho Díaz se pronunció sobre la eliminación de Colombia en el Mundial: qué dijo

El guajiro se refirió a la eliminación de Colombia del campeonato con sentidas palabras en redes sociales. Agradeció el apoyo de los colombianos y envió un esperanzador mensaje sobre el futuro de la Selección.

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Lucho Díaz se pronunció sobre la eliminación de Colombia en el Mundial con emotivo mensaje

El guajiro se refirió a la eliminación de Colombia del campeonato con sentidas palabras en redes sociales. Agradeció el apoyo de los colombianos y envió un esperanzador mensaje sobre el futuro de la Selección.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Lucho Díaz se pronunció sobre la eliminación de Colombia en el Mundial.
Lucho Díaz se pronunció sobre la eliminación de Colombia en el Mundial.
Foto: Instagram @luisdiaz19_