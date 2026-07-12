Lucho Díaz se pronunció sobre la eliminación de Colombia en el Mundial con emotivo mensaje

Colombia le dijo adiós a su sueño en la Copa Mundial 2026 el pasado 7 de julio, tras caer ante la Selección de Suiza en los octavos de final. Perdió 4-3 en la tanda de penaltis frente a Suiza, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario y los 30 minutos de la prórroga.

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Cuatro días después de la eliminación, Luis Díaz utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje en el que agradeció a Dios y a los colombianos por el apoyo recibido durante el campeonato.

¿Qué dijo Lucho Díaz sobre la eliminación de Colombia del Mundial?

En su perfil de Instagram, donde reúne más de 8 millones de seguidores, 'Luchito' publicó seis fotografías del último partido. La primera, en blanco y negro, y las demás muestran algunos de los momentos más emotivos del encuentro: abrazando a sus compañeros, visiblemente conmovido, y una imagen acompañada de un versículo de la Biblia.





El futbolista inició su mensaje agradeciendo a los colombianos que acompañaron a la Selección durante toda la Copa Mundial. Según expresó, el cariño y respaldo de los hinchas hicieron que el equipo siempre se sintiera "como en casa".

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"Nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros.

Así es el fútbol. A veces las cosas salen como uno las sueña y otras veces toca aceptar el momento, aprender y seguir adelante".

Más adelante, el extremo de la Selección Colombia también dedicó unas palabras de agradecimiento a sus compañeros por el compromiso que demostraron durante el torneo y a todos los colombianos que los acompañaron en los estadios, en los banderazos y desde diferentes rincones del mundo. Además, aseguró que disputar su primera Copa del Mundo fue un sueño cumplido y una experiencia que marcará su carrera.

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En la parte final de su publicación dejó claro que la eliminación no cambia su compromiso con la Selección Colombia y que seguirá trabajando para defender la camiseta del país cada vez que tenga la oportunidad.

"Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera.

Gracias por creer siempre en nosotros".

La publicación no tardó en llenarse de reacciones y acumuló miles de comentarios de colombianos que destacaron la entrega, el compromiso y el liderazgo de Luis Díaz durante el Mundial 2026. Muchos aficionados también le expresaron su orgullo por el desempeño de la Selección y manifestaron su esperanza de volver a verlo brillar con la camiseta de Colombia en los próximos desafíos deportivos.

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