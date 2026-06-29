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Cuántos hijos tiene Neymar y quiénes son las mamás: Bruna Biancardi y más mujeres

Detalles sobre quiénes son las mamás de los hijos de Neymar Jr., jugador de la Selección de Brasil en el Mundial 2026. Bruna Biancardi y otras dos mujeres más.

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Quiénes son las mamás de los hijos de Neymar: tres mujeres diferentes

El delantero brasileño Neymar es padre de cuatro hijos reconocidos y espera un quinto bebé. Sus herederos han sido fruto de distintas relaciones que ha tenido a lo largo de sus 34 años.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Neymar y Bruna Biancardi
Neymar y Bruna Biancardi
Foto: Instagram @brunabiancardi