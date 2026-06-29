Quiénes son las mamás de los hijos de Neymar: tres mujeres diferentes

La primera mujer en convertirse en madre de un hijo de Neymar fue Carolina Dantas. De su relación nació Davi Lucca, el 24 de agosto de 2011, cuando el futbolista apenas comenzaba a consolidarse como estrella del fútbol brasileño. Aunque la pareja se separó poco después, ambos han mantenido una relación cordial enfocada en la crianza compartida de su primogénito.

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Davi Lucca suele aparecer junto a Neymar en eventos familiares, celebraciones deportivas y publicaciones en redes sociales, siendo el hijo más mediático del jugador.

¿Cuántos hijos tiene Neymar Jr. con Bruna Biancardi?



La ‘influencer’ y empresaria brasileña Bruna Biancardi es la madre de dos de las hijas reconocidas de Neymar: Mavie, nacida en octubre de 2023, y Mel, nacida en julio de 2025. Además, la pareja anunció en junio de 2026 que espera una tercera hija, lo que convertiría a Biancardi en madre de tres hijos del futbolista.

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La relación entre Neymar y Biancardi ha estado marcada por rupturas, reconciliaciones y una intensa exposición mediática. Sin embargo, ambos han mostrado públicamente su intención de mantener la estabilidad familiar y compartir la crianza de sus hijas.

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¿Qué pasó entre Neymar y Amanda Kimberlly?

La tercera mujer con la que Neymar tuvo un hijo es la modelo e ‘influencer’ Amanda Kimberlly. Su hija Helena nació en julio de 2024 y se convirtió en la tercera hija reconocida del futbolista. La noticia generó amplia repercusión en Brasil debido a que el embarazo se conoció mientras Neymar mantenía una relación con Bruna Biancardi.

A diferencia de otros miembros de la familia de Neymar, Amanda Kimberlly ha optado por mantener a Helena relativamente alejada de la exposición mediática, aunque ocasionalmente comparte imágenes de la niña en redes sociales.