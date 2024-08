¿Ha probado cosas por moda?: Carlos Vargas explica cómo suele ser su estado de ánimo

Carlos Vargas se mostró tal y como es durante su charla en el primer capítulo de Dulce o Amargo, en el cual se atrevió a contar varias cosas de su vida personal y cómo ha crecido con el paso del tiempo y las experiencias que ha tenido.

Gracias a esto, el presentador de La Red tocó un tema como el de consumir ayahuasca u hongos, confesando que esto le llamó la atención luego de ver un documental, y respondió a una duda que suelen tener sobre su personalidad.

El primer tema del que habla Carlos Vargas es relacionado con su forma de ser, dado que muchos de sus seguidores o quienes están pendientes de él a través de la pantalla chica se quedan solo con lo que ven en el programa: "la gente cree que yo me la paso 100% con ánimo y realmente hay momentos en los que no. Sería más anormal vivir todo el tiempo con el ánimo arriba, porque no podría entender la diferencia que hay entre la felicidad y lo opuesto".

Cabe destacar que este presentador, durante otro fragmento de este primer capítulo de Dulce o Amargo, revela que pasó por una depresión a la cual le buscó una explicación por medio de las constelaciones familiares.

Por otra parte, Carlos Vargas menciona que muchos creen algo de él que no es cierto: "me gusta hacer reír, prender fiestas; la gente jura que yo me la paso con la botella en la mano, a veces acepto trago porque se me vuelve insoportable estarle diciéndole a la gente que no". De esta manera demuestra que cuando toma lo hace más por un tema social y destaca que tiene la habilidad de regar la bebida sin que lo noten.

Con respecto a lo que ha probado, hace referencia a lo siguiente: "yo en la vida he probado cosas, porque uno es curioso, pero otra cosa es quedarse en la situación. Yo nunca había intentado lo que sea la ayahuasca u hongos por esnobismo o moda, pues yo sentía que es un tema más ancestral, más que curiosear".