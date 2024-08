A qué edad le confesó Carlos Vargas a su padre que es homosexual, ¿cómo reaccionó?

Carlos Vargas ha hablado abiertamente de su orientación sexual y en algunas oportunidades ha expuesto en La Red historias relacionadas con las que protagonizan los famosos del entretenimiento nacional. Lo cierto es que el presentador se sentó frente a las cámaras de Dulce o Amargo para confesar cómo fue su proceso para aceptarse tal cuál es y darle a conocer a su familia la noticia.

Durante el episodio de lanzamiento, Vargas confesó que, a diferencia de sus conocidos heterosexuales, cuando estaba pequeño sentía miedo de acercarse físicamente a su padre, a pesar de que quería conectar de esta forma con él, dado que sentía que de alguna u otra manera sería juzgado.

“Uno no sabe a veces cómo acercársele al papá porque hay una lectura desde la culpa que dice que, si yo le doy un beso a mi papá, me va a ver como si fuera un gay. Yo me daba cuenta de que mis amigos hacían lo mismo (…) y a ellos no les importaba”, expresó.

A qué edad le reveló Carlos Vargas a su padre su orientación sexual

Carlos aseguró que todo tuvo lugar cuando él tenía 21 años, pues decidió romper esa barrera que constantemente lo aquejaba y le hacía pensar que si se acercaba mucho a su progenitor sospecharía o se daría cuenta que le atraían los hombres y no las mujeres.

“Sí cambia el día en que yo le digo a mi papá que yo soy homosexual y desde ese instante, yo ya estaba grande, tenía 21 años… Cuando se lo digo, claro, se lo confirmé”, señaló.

Por último, dijo que, aunque sí llegó a alejarse temporalmente de él porque no terminaba de asimilar la noticia, con los años pudieron tener un vínculo mucho más estrecho y expresar así el gran amor que se tienen por medio del contacto físico.

“No fue tan amable ese momento, pero cuando ya pasa el tiempo, yo ya podía darle un pico a mi papá”, finalizó.