Carlos Vargas sufrió por tener una relación abierta: "quería hacer de las mías"

Carlos Vargas fue el invitado especial al primer episodio de Dulce o Amargo, el nuevo proyecto audiovisual de Caracol Televisión en el que se refirió a temas como las constelaciones familiares, el vínculo con su padre, la culpa que sintió por su orientación sexual y, por supuesto, los desaciertos que ha cometido en materia de amor.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista, fue cuando confesó que su más reciente romance le dejó muchas enseñanzas, pues le permitió definir qué es lo que en realidad le gusta dentro de una conexión de este tipo y cuáles son aquellas cosas que no está dispuesto a tolerar.

Carlos Vargas aceptó estar en una relación abierta

El presentador de La Red dio a conocer que no tuvo una experiencia muy agradable cuando estuvo en esta situación, dado que llegó un punto en donde anhelaba expresarle a su exnovio las incomodidades que tenía, pero no sabía cómo hacer los reclamos.

“A veces uno se choca con unos tropiezos en el camino que uno dice ‘Dios mío, esto a mí me dolió, esto no me gustó, cómo se lo reclamo, ahora cómo lo hablo’ y eso lleva a que las relaciones se dispersen”, señaló en medio de la transmisión.

Asimismo, explicó que el motivo principal por el que decidió dar este paso fue porque deseaba tener la posibilidad de estar con varias personas sin sentir ningún tipo de reproche por parte del hombre que lo acompañaba.

Posteriormente, dijo que un año después descubrió que su exnovio estaba en la espera de su hijo y, al hacer cálculos, se percató de que del porqué él había terminado su aventura.

“Ahí sí empecé a sentir despecho, dolor, rabia, unas sensaciones bastante dolorosas que yo quería exteriorizar, pero ni siquiera mi ego me permitía hacerlo porque sería como rebajarme también (…) Todo tiene que pasar por la cabeza”, finalizó.