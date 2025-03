Exparticipante del Desafío anunció que será papá nuevamente después de 24 años

El Desafío es un reality que sin lugar a dudas ha marcado la historia de la televisión colombiana, poniendo a prueba la resistencia física y mental de sus participantes en cada edición. A lo largo de los años, algunos concursantes han regresado en distintas temporadas, consolidándose como leyendas dentro del programa. Uno de ellos es Belmer Ospina, más conocido como Be, quien en 2024 sorprendió con su regreso como refuerzo de Natalia en la Etapa Dorada, donde compartió equipo con figuras como El Pibe y El Tino.

Ahora, fuera de la competencia, Be vuelve a ser noticia con un anuncio especial en su vida personal. A través de sus redes sociales, reveló que será padre nuevamente, 24 años después del nacimiento de su primer hijo, Esteba Ospina. La noticia la compartió junto a su prometida, Alyson Salazar, con una emotiva publicación en la que expresaron su felicidad por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Be, del Desafío, volverá a ser papá

"Tengo un montón de sentimientos encontrados. ¡Siento como si fuera la primera vez! Es que la verdad uno nunca se acostumbra a este sentimiento. Tengo un poco de miedo porque es comenzar de nuevo la crianza, pero estoy súper feliz", escribió el caleño de en su publicación de Instagram ante sus más de 3 millones de seguidores.

Su post estuvo acompañado de varias fotos en las que se le ve sonriente con Salazar y muestran el resultado de la prueba de embarazo. A la par, Be carga un mameluco donde dice "Mini be" y se ven fotos de la ecografía, por lo que se cree que tendrán un varón.

Darlyn, Madrid, Santi, Luisa, Alejo, Anamar, Campanita, Glock y Natalia, aprovecharon el espacio de comentarios en los que lo felicitan y le desean éxitos para esta etapa que vivirá nuevamente: "Voy a ser tía❤️", "Les mando un gran abrazo!", La tercera foto es la mejor😂", "Bendiciones para los dos", "No puedo estar más feliz😍❤️".

Be ha sido un competidor icónico en el Desafío, recordado por su disciplina, entrega y liderazgo en cada temporada en la que ha participado. Su más reciente aparición en la edición de 2024 como refuerzo de Natalya demostró que sigue siendo un rival fuerte, a pesar del paso del tiempo.

Quién es la prometida de Be, exparticipante del Desafío

Se trata de Alyson Salazar, una reconocida influencer que comparte contenido relacionado con belleza, estilo de vida saludable y los viajes que realiza. Adicionalmente, en su perfil afirma que es nutricionista y dietista, por lo que comparte recomendaciones para alimentarse de la mejor forma posible y sin sentir culpa.

Be en el Desafío

Belmer Ospina, más conocido como Be, hizo parte del equipo de los Vallecaucanos en el Desafío Súper Humanos: XV años, edición en la cual fue finalista. En el 2021 hizo parte del Desafío The Box de manera muy breve, pues no obtuvo un cupo dentro de la Ciudad de las Cajas, en la cual solo estuvo por un día siendo parte del equipo original de los Súper Humanos.