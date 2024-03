Ganador del Desafío 2006 está casado con una presentadora de Caracol: esta es su historia de amor

Durante todas las temporadas del Desafío, han existido participantes que se quedan en la mente de los colombianos y otros que han aprovechado su paso por la producción para iniciar sus emprendimientos o conseguir trabajo en los medios de comunicación.

Precisamente, el ganador del Desafío 2006: La Guerra de los Estratos, Alfredo Varela, es uno de estos desafiantes a los que su vida les cambió por completo, no obstante, esta vez no tiene nada que ver con el dinero del premio o sus oportunidades laborales después del reality.

Lo cierto es que el hombre, que pertenecía al equipo de los Privilegiados, encontró el amor tras convertirse en el ganador de ese año. Él y una famosa presentadora de Caracol Televisión llevan 18 años de relación y tienen tres hijos.

Se trata de Rochi Stevenson, quien fue virreina en el Concurso Nacional de la Belleza y representó al departamento de Bolívar. Actualmente es una de las corresponsales de Día a Día en la ciudad de Barranquilla, donde se instaló hace años junto a su familia.

Durante el Desafío 2006, la mujer era una de las reporteras del reality y tuvo que entrevistar a Varela debido a los rumores de una relación con una de sus compañeras de equipo. Inocentemente, él negó que tuviese algo que ver con la desafiante, pues tenía pareja en ese momento, al igual que la presentadora.

Después de su conversación, los dos se convirtieron en amigos y cuando sus romances finalizaron, se dieron la oportunidad de ser pareja, desde entonces formaron un hogar que se ha convertido en un referente en la farándula colombiana.

Para el año 2008, la pareja ya estaba en el altar dando el “sí” en una ceremonia oficiada por el entonces padre Linero. A partir de ese momento su amor está más fuerte que nunca y hoy en día lo siguen presumiendo a través de sus redes sociales.

Alfredo y Rochi tienen tres hijos, Alfredito, Esteban y la menor, Mariana, quien llegó al mundo sorpresivamente en el 2016 y que se ha convertido en la luz de sus ojos, pues es la pequeña niña de la casa y algunos pronostican que será reina como su mamá.

Por su parte, el ganador del Desafío 2006 está dedicado a los negocios e incluso ha intentado incursionar en la política, mientras que la presentadora sigue trabajando en Caracol Televisión y está activa creando contenido en sus redes.

