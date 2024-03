El gran reto que tuvo Oscar López, exparticipante del Desafío

El Desafío marcó un antes y un después en la vida de todos sus participantes, quienes a su vez lograron el reconocimiento de miles de colombianos que fueron testigos de su gran esfuerzo y entrega.

Por otro lado, no todo es gloria para estos desafiantes, quienes siguen siendo seres humanos fuera de la arena de juego. Este sigue siendo el caso de Oscar López, participante en 2017 y 2018, quien se caracterizó por su gran habilidad en las pruebas, su constancia, compromiso, convicción y entrega, pero también por andar peleando.

No obstante, teniendo días sin dormir bien, con una alimentación mínima o enfrentándose ante Súper Humano, la prueba más dura que Oscar ha enfrentado, fuera de la competencia, se dio tras la fama obtenida en televisión, pues varios factores lo llevaron a consumir drogas y en este video nos cuenta sobre ello.

Los detalles de su antes y después en la producción

A pesar de que reveló una de las cosas que más se le complicó de estar en este reality, también confesó que dejar de lado las comodidades es un gran reto, pues no tener una cama propia, una comida asegurada o ir al baño es algo a lo que uno no se desacostumbra fácilmente.

Sin embargo, estar en este reality era algo de lo que más deseó en su vida, por lo que estuvo dispuesto a atravesar por momentos extremadamente duros.

Así como nos mencionó cuál fue la prueba más complicada, también habló sobre cuál fue aquella que más disfrutó: “Fue cuando hice caer al equipo de los Santandereanos, en la que llegué primero, pero no quise cruzar la meta, fue de las pruebas más ágiles que tuve”, por lo que hizo énfasis en que este tipo de retos eran sus favoritos.

¿Qué dijo sobre la convivencia?

“La gente no ve nada, sufrimos más de lo que se imaginan”, afirmó en medio de carcajadas, las cuales son reflejo de una realidad que solo atraviesan los Súper Humanos. Así mismo, reflexionó sobre las cosas que la gente no se imagina de esta competencia, pues comentó que las personas no ven ni el 10% de su día a día, por lo que hubo muchas cosas que los colombianos se perdieron, desde peleas, hasta eventos chistosos, pues dijo que en el 2017 hizo un reinado de belleza con Lucho y Mateo a quienes les puso hasta peluca.

Sin pensarlo por un momento, afirmó que le gustaría que vieran un poco más de esto y, en medio de risas, dice que da para ser un contenido en vivo durante 24 horas.

Sobre su amistad con Mateo, dijo que este exparticipante siempre estuvo pendiente de él, lo aconsejaba y motivaba, pensando siempre en las cosas que vendrían al futuro. Él valoró eso y lo guardó siempre en su corazón, por lo que recuerda esas palabras que le dijo.

¿Qué necesita una persona para ser un participante del Desafío según Oscar?

Ser consciente de sus cualidades

Tener una convicción de corazón.

Creer que nadie puede vencerlo.

Salir a comerse los obstáculos.

Tener la seguridad de querer ganar.

Tener un corazón de Súper Humano, ser persona.

Con respecto a sus nuevos planes de vida, habló del emprendimiento al que su primo lo invitó a ser parte, llamado Safli Café, y de su interés en volver a ser parte de competencias deportivas.