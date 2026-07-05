Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tour de Francia
Muerte de Henry en 'Vecinos'
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

A qué hora es el partido Brasil vs. Noruega EN VIVO: dónde ver el partido del Mundial hoy

Conozca a qué hora es el partido de Brasil vs. Noruega y cómo queda la programación de Caracol Televisión este domingo 5 de julio por el Mundial 2026.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A qué hora es el partido de Brasil vs. Noruega: donde ver EN VIVO y cómo queda la programación

Caracol Televisión también vive la fiebre del fútbol y, por eso, este domingo modificará uno de sus espacios más importantes del fin de semana para transmitir este partido de la Copa Mundial 2026.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 5 de jul, 2026
Comparta en:
A qué hora es el partido de Brasil vs. Noruega hoy 5 de julio.
A qué hora es el partido de Brasil vs. Noruega hoy 5 de julio.
Foto: Gol Caracol e Instagram @vini jr @erling