A qué hora es el partido de Brasil vs. Noruega: donde ver EN VIVO y cómo queda la programación

Este 5 de julio cambia la programación de la señal de Caracol Televisión por los partidos de la Copa del Mundo 2026, que ya está en su fase de octavos de final. Hoy se enfrentarán la Selección de Brasil y la invicta Noruega, en un compromiso que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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¿A qué hora es el partido de Brasil vs. Noruega?

Durante la jornada de la mañana, el canal transmitirá el Tour de Francia desde las 7:45 a. m. hasta las 10:45 a. m. Posteriormente, y hasta las 12:30 p. m., llegarán capítulos de Cuentos de los Hermanos Grimm. Al mediodía, la señal dará paso a Noticias Caracol, espacio que permanecerá al aire hasta las 2:00 p. m.

A partir de ese momento comenzarán las modificaciones en la parrilla de programación de Caracol Televisión. Desde las 2:00 p. m. y hasta las 5:00 p. m., el canal transmitirá el partido entre Brasil y Noruega, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos.



Una vez finalice el esperado encuentro deportivo, que tendrá figuras como Erling Haaland y Vinícius Júnior, la programación continuará con una nueva edición de 'La Red'. Sin embargo, el programa tendrá una duración menor a la habitual.

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¿Dónde ver EN VIVO el partido de Brasil vs. Noruega?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Brasil y Noruega EN VIVO a través de la señal principal de Caracol Televisión en todo el país. Además, el compromiso estará disponible en la transmisión digital de Gol Caracol, en la sección de partidos de Gol Caracol, así como en la plataforma ditu, para que los espectadores no se pierdan ningún detalle de este emocionante duelo por los octavos de final del Mundial 2026.

Tras ceder parte de su espacio a la transmisión del campeonato, los colombianos podrán ver a Mary Méndez, Marco Vergara, Frank Solano, Carlos Vargas y Carlos Giraldo desde las 5:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

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A las 6:00 p. m. comenzará un nuevo capítulo de 'Expediente Final', programa que reconstruye la vida y los últimos momentos de destacadas figuras del deporte, el entretenimiento, la política y otros ámbitos.

Más adelante, a las 7:00 p. m., iniciará Noticias Caracol, que permanecerá en pantalla hasta las 8:30 p. m. La programación continuará con 'Los Informantes', dirigido por María Elvira Arango, hasta las 9:30 p. m., para darle paso a Séptimo Día, que irá hasta las 10:30 p. m.

Pero el contenido deportivo no terminará ahí, pues a las 10:30 p. m. iniciará 'Así va el Mundial', con el análisis y los comentarios de los periodistas y presentadores de Gol Caracol.

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Finalmente, la jornada cerrará con Noches de Premiere, la franja de entretenimiento para quienes quieran terminar el fin de semana disfrutando de una película.