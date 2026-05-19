Periodista al que Shakira le habría "coqueteado" en estreno de 'Dai' Dai' le envió mensaje

Recientemente, el nombre de Clovis Nienow se convirtió en tendencia en las plataformas digitales luego de que se viralizara una entrevista que la colombiana le concedió en compañía de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y otros directivos a propósito de la confirmación de 'Dai Dai' como canción oficial de Mundial de Fútbol 2026 y la realización del show de medio tiempo en la gran final.

Mira también: Shakira, acusada de presunto plagio por colaboración con Anitta: escucha las canciones



Durante la reunión, los fanáticos de la barranquillera notaron un gran interés en el "entrevistador", pues la artista no solo sonrió, sino que también llegó a morderse los labios, gesto que fue interpretado por muchos como coqueteo.

Qué dijo el periodista al que Shakira supuestamente le coqueteó

Nienow fue el invitado especial al programa 'Hoy Día' en donde se pronunció al respecto. Aunque dijo que no sabe mucho de lenguaje corporal, sí señaló que se sintió cómodo conociendo a la intérprete de temas como 'Antología', 'Te felicito' y 'Monotonía', calificándola de esta forma como una "buena mujer" con una carrera admirable dentro de la industria del entretenimiento.



Publicidad

"Es una mujer admirable, encantadora, con una trayectoria exitosa y, además, es una mujer hermosa, ¿sabes? No lo puedo negar. Cuando la tuve en frente es inevitable que no la pueda admirar por su belleza, por su trayectoria y nada, en ese momento yo estaba concentrado en la entrevista, fue muy corto tiempo", explicó.

Publicidad

Asimismo, dijo que le hubiese gustado preguntarle por su residencia en Madrid y resaltó el noble gesto de la colombiana de donar todo el dinero que obtenga de la canción del mundial a la educación de niños de escasos recursos.

Mira también: Actor que fue galán de Shakira en novela habla de su trabajo como conductor en EE. UU.

Quién es Clovis Nienow, el periodista al que Shakira la habría coqueteado

Es un actor y presentador de televisión que tiene más de dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Fue seleccionado por Telemundo para hacer una de las entrevistas más importantes previas al Mundial de la FIFA México, Canadá y Estados Unidos, pues hacía poco tiempo se había revelado que por primera vez en la historia del torneo se haría un show en el medio tiempo de la final, el cual estará a cargo de 'La Loba', así como también de Madonna y BTS.

Publicidad

Además de su programa 'Pica y se extiende', trabaja con marcas y muestra a través de las plataformas digitales su pasión por la actividad física y las prácticas como nadar con tiburones.

Mira también: “Waka bebés”: Shakira reveló que “Waka Waka” cambió su vida y la llevó a formar una familia