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Qué dijo el periodista al que Shakira le "coqueteó": esto dijo Clovis Nienow - CaracolTV

Clovis Nienow fue invitado al programa 'Hoy Día' para hablar sobre el encuentro que tuvo con Shakira en el marco del lanzamiento de su canción 'Dai Dai' para el Mundial de la FIFA 2026 México, Canadá y Estados Unidos.

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Periodista al que Shakira le habría "coqueteado" en estreno de 'Dai' Dai' le envió mensaje

Clovis Nienow concedió sus primeras declaraciones sobre lo que "sintió" al conocer a la colombiana y la percepción que tiene acerca de un presunto coqueteo por parte de la barranquillera.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de may, 2026
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Periodista al que Shakira supuestamente le coqueteó le envió mensaje.