“Waka bebés”: Shakira reveló que “Waka Waka” cambió su vida y la llevó a formar una familia

Shakira habló sobre el impacto que tuvo “Waka Waka” en su vida personal y profesional durante una entrevista para Noticias Caracol. La cantante colombiana aseguró que, aunque su carrera ya contaba con éxitos internacionales y canciones en inglés, el tema oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 se convirtió en la producción más importante de toda su trayectoria.

Mira también: Letra 'Dai Dai', la canción de Shakira para el Mundial de la FIFA 2026: así suena



Shakira aseguró que “Waka Waka” fue el momento que transformó su vida personal

La artista explicó que esa canción marcó un antes y un después porque gracias a ella conoció a Gerard Piqué, quien en ese momento disputaba el campeonato mundial con la Selección de España. Según recordó, ese encuentro terminó transformando completamente su vida personal en los años posteriores.



Durante la conversación, Shakira señaló que suele llamar a sus hijos Milan y Sasha sus “Waka bebés”, ya que relacionó directamente el nacimiento de ambos con todo lo que ocurrió después del lanzamiento del himno mundialista. La barranquillera comentó que, si no hubiera interpretado esa canción, posiblemente nunca habría conocido al padre de sus hijos.





La cantante también afirmó que sus hijos representaron lo más importante que le había dejado la vida y recordó que el proceso iniciado con “Waka Waka” terminó llevándola a construir una familia junto al futbolista español. Tiempo después del Mundial, en 2011, Shakira confirmó el final de su relación con Antonio de la Rúa y posteriormente inició una nueva etapa sentimental con Piqué.

Publicidad

De esa relación nació Milan en enero de 2013 y dos años después llegó Sasha. La artista vinculó esos momentos familiares con todo lo vivido desde el éxito de la canción oficial de la Copa del Mundo.

Mira también: Shakira se presentará en el Mundial 2026: fecha, ciudad y más invitados

Publicidad

En la entrevista, Shakira también recordó uno de los conciertos más importantes de su carrera. La colombiana habló sobre su presentación en Brasil ante más de dos millones y medio de personas, un evento que describió como uno de los momentos más significativos de su trayectoria musical y uno de los recuerdos más especiales que conservaba.

Además, la barranquillera reveló que utilizaría parte de las regalías obtenidas por su nueva canción para el Mundial, “Dai Dai”, en programas enfocados en la educación infantil en distintos países. Según explicó, los recursos también provendrían de un dólar por cada entrada vendida en la serie World Cup Edition de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Shakira indicó que buscaba aportar a la sociedad a través de este proyecto y destacó que cada reproducción de la canción también contribuiría al fondo educativo impulsado por la FIFA. Finalmente, resaltó que el objetivo principal era generar mayores oportunidades para la infancia mediante un esfuerzo conjunto entre la música y las iniciativas sociales.

Mira también: Shakira hizo historia en Copacabana: qué récord quería romper y por qué su show se retrasó dos horas

