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La razón por la que Waka Waka" cambió la vida de Shakira tras Mundial - CaracolTV

Shakira aseguró que “Waka Waka” fue la canción más importante de su carrera porque gracias al himno del Mundial de Sudáfrica 2010 conoció a Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha.

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“Waka bebés”: Shakira reveló que “Waka Waka” cambió su vida y la llevó a formar una familia

Shakira aseguró que “Waka Waka” fue la canción más importante de su carrera porque gracias al himno del Mundial de Sudáfrica 2010 conoció a Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 15 de may, 2026
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Shakira reveló cómo Waka Waka cambió su vida.jpg