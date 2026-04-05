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Mafe Aristizábal revela su despertar espiritual tras sentirse vacía pese al éxito profesional - CaracolTV

Mafe Aristizábal revela cómo, pese a su éxito profesional, enfrentó un vacío emocional que la llevó a reconectar con su fe y retomar su relación con Dios junto a su esposo.

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Mafe Aristizábal revela su despertar espiritual tras sentirse vacía pese al éxito profesional

Mafe Aristizábal revela cómo, pese a su éxito profesional, enfrentó un vacío emocional que la llevó a reconectar con su fe y retomar su relación con Dios junto a su esposo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de abr, 2026
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