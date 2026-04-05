Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Televentas
Programación
'La Reina del Flow 3'
'A Otro Nivel'

Johan Hernández, finalista de ‘La Descarga', supera un año difícil y renace en la música - CaracolTV

Johan Hernández abrió su corazón sobre el duro 2025 que vivió entre crisis familiares, pérdidas profesionales y momentos emocionales complejos. Lo que lo llevó a pensar en dejar la música.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Johan Hernández, finalista de ‘La Descarga', supera un año difícil y renace en la música

Johan Hernández abrió su corazón sobre el duro 2025 que vivió entre crisis familiares, pérdidas profesionales y momentos emocionales complejos. Lo que lo llevó a pensar en dejar la música.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de abr, 2026
Comparta en:
LRD_TEMPLATE_01 (18).jpg