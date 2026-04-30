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Murió Luis Alberto Riolobos, actor de 'Como dice el dicho', a los 64 años - CaracolTV

Familiares y amigos de Luis Alberto Riolobos habían pedido ayuda en redes sociales para recaudar fondos que les permitieran pagar con los gastos médicos. Esto se sabe sobre sus antecedentes de salud.

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Murió famoso actor de 'Como dice el dicho': esta era la enfermedad que tenía

Familiares y amigos de Luis Alberto Riolobos habían pedido ayuda en redes sociales para recaudar fondos que les permitieran pagar con los gastos médicos. Esto se sabe sobre sus antecedentes de salud.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Murió Luis Alberto Riolobos, actor de 'Como dice el dicho'.