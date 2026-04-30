Murió famoso actor de 'Como dice el dicho': esta era la enfermedad que tenía

El mundo del entretenimiento está de luto debido al fallecimiento del famoso actor mexicano, recordado por su participación en producciones internacionales de la talla de 'Como dice el dicho', 'Bienvenidos a la familia', 'El Maleficio' y 'El Señor de los Cielos'. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Internacional de Intérpretes de México (ANDI) a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

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"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", se leyó en el post.



Qué enfermedad tenía Luis Alberto Riolobos, de 'Como dice el dicho'

Antes del deceso se conoció que el actor padecía una enfermedad renal que afectó su estado de salud. Esta condición y otras afectaciones lo llevaron a presentar un deterioro progresivo de su salud hasta el punto de presentar una trombosis que puso en riesgo sus extremidades.

Los médicos determinaron también que debían intubarlo y poco después, el artista tomó la decisión de suspender su proceso de diálisis para someterse a los cuidados paliativos.





Debido a su situación, amigos de Riolobos acudieron a las plataformas digitales para recaudar fondos que les permitiera pagar los gastos médicos. Aunque inicialmente se pensó en recoger 120 mil pesos mexicanos, terminaron recaudando la suma de 992 mil pesos mexicanos que corresponden a 205 millones de pesos colombianos.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a su muerte no se han hecho esperar, pues le han deseado mucha fortaleza a sus seres queridos y hasta han recordado sus mejores momentos en la pantalla chica: "Que en paz descanse", "Un gran actor y una gran persona", "Tantos llamados juntos... Lo extrañaré... (Cada vez se van más seguido los compañer@s de la Asociación🥹)", "Se están yendo los mejores, un abrazo a toda su familia", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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Es necesario mencionar que las honras fúnebres tuvieron lugar el pasado 27 de abril en la Funeraria Castell, situada en Naucalpan, ceremonia privada a la que asistieron las personas más cercanas de su círculo social para darle el último adiós y recordar sus mejores momentos.

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