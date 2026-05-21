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¿Valentina, del 'Desafío', y Juan Duque son novio? Esto dijo Isa en TikTok - CaracolTV

Valentina e Isa, del 'Desafío', realizaron una transmisión en vivo a través de TikTok donde se pronunciaron sobre una experiencia sentimental que enfrentó la girardoteña con Juan Duque.

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¿Valentina, del 'Desafío', sí tuvo romance con Juan Duque? Isa reavivó conversación

La Súper Humanas del reality realizaron una transmisión en vivo a través de TikTok donde se pronunciaron sobre una experiencia sentimental que enfrentó la girardoteña.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de may, 2026
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Por qué volvieron a relacionar a Valentina, del 'Desafío', con Juan Duque.