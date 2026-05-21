¿Valentina, del 'Desafío', sí tuvo romance con Juan Duque? Isa reavivó conversación

Valentina e Isa, exparticipantes del 'Desafío del Siglo XXI', realizaron un en vivo en redes sociales en el que compartieron con sus seguidores detalles sobre lo que ha sucedido en sus vidas después de salir del reality. Durante la transmisión, ambas respondieron preguntas relacionadas con su experiencia en el programa, además de hablar sobre temas personales que han llamado la atención de quienes continúan pendientes de sus actividades fuera de la competencia.

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En medio de la conversación, Isa sorprendió al revelar un detalle relacionado con la vida sentimental de la dupla de Rata. Mientras hablaban sobre situaciones que han vivido desde la Gran Final, la joven hizo una confesión acerca de su amiga: "Estuvo con un cantante y no vamos a decir el nombre, pero estuvo con un cantante y se enamoró de un cantante".

Valentina reaccionó al comentario con sentido del humor y continuó participando en la conversación sin profundizar en el tema. Sin embargo, los seguidores comenzaron a mencionar al cantante Juan Duque, debido a rumores que han circulado en redes sociales desde hace varios meses sobre un posible romance entre ambos.





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Las especulaciones surgieron luego de que la joven apareciera como modelo en el video de 'Botecito', canción interpretada por Duque junto a Hamilton. Desde entonces, algunos usuarios han relacionado las interacciones de ambos en plataformas digitales con una posible cercanía fuera del ámbito profesional. A pesar de esto, ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente una relación sentimental.

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Antes de los rumores relacionados con el cantante, la girardoteña también llamó la atención durante su paso por el reality debido a la relación que sostuvo con Lucho, otro de los participantes del programa. Dentro de la competencia, ambos protagonizaron un acercamiento que se convirtió en uno de los temas comentados por los televidentes. No obstante, la situación no avanzó después de que él saliera del juego.

Posteriormente, tras el regreso de ambos al programa luego de un break, los dos volvieron a encontrarse frente a las cámaras. Durante esa etapa, la relación entre ambos estuvo marcada por momentos de tensión y diferencias que quedaron registradas en varios episodios de la producción de Caracol Televisión. Desde entonces, la vida sentimental de la creadora digital ha seguido despertando interés entre quienes siguen de cerca a los exparticipantes.

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