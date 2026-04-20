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Invitados al concierto de J Balvin en Bucaramanga: Jessi Uribe y más - CaracolTV

Más de 30 mil fanáticos se reunieron en Bucaramanga para el concierto de J Balvin en el Estadio Américo Montanini el 18 de abril. Así fue la llegada de Jessi Uribe al evento.

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Jessi Uribe apareció en concierto de J Balvin en Colombia: así fue el emotivo encuentro

Más de 30 mil fanáticos se reunieron en Bucaramanga para cantar los éxitos del cantante paisa y disfrutar de los artistas invitados para esta jornada. Estas fueron las sorpresas del evento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Así fue el encuentro de J Balvin y Jessi Uribe en concierto del paisa en Bucaramanga.