Jessi Uribe apareció en concierto de J Balvin en Colombia: así fue el emotivo encuentro

Antes de acompañar a Karol G en su segunda presentación en Coachella 2026, J Balvin hizo vibrar al público colombiano con su concierto en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga el pasado 18 de abril, en el que también dio varias sorpresas, pues llamó la escenario a artistas de diferentes género musicales para celebrar lo mejor de la música. Uno de las apariciones más comentadas fue, de hecho, la de Jessi Uribe.

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Cómo fue el encuentro entre Jessi Uribe y J Balvin en Bucaramanga

En el marco del 'Ciudad Primavera Tour', Uribe fue invitado por J Balvin para llevar el sonido popular colombiano a un escenario de alcance global. Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la interpretación de 'Sigo Extrañándote' en versión cumbia por parte de ambos artistas, como homenaje a Bucaramanga, ciudad natal del intérprete de 'Dulce pecado' y considerada la capital de este género.



La elección del tema tuvo además un significado especial para el paisa, ya que fue con esta canción que conoció a su esposa, Valentina Ferrer, aportando una carga emocional al encuentro. La presentación continuó con la aparición de un mariachi en tarima, con el que el artista bumangués interpretó 'Dulce Pecado' y 'Coqueta', canciones que el público cantó al unísono.

La presencia de Uribe en esta gira no responde a una colaboración puntual, sino a un reconocimiento a una trayectoria que ha transformado el alcance del género regional colombiano. Desde Bucaramanga, el artista ha marcado un antes y un después al convertirse en el primer exponente del género en abrir camino en escenarios internacionales de alto nivel, incluyendo los Grammy Awards en su versión anglo.





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Otros de los invitados a la jornada fueron Nio García, Jory Boy, Dálmeta, Alexis y Fido, Riko y Fusión Perreo, quienes se encargaron de poner al vibrar al público con sus clásicos.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet al evento no se han hecho esperar: "Qué bonito verlos juntos", "Puro talento en esa presentación", "Me encanta que J Balvin invite a los colombianos a sus shows", "Cómo hizo para llegar al concierto de Karol G en Coachella", son algunos de los mensajes que se destacan.

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