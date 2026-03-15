Así fueron los últimos días de Gustavo Angarita: su hijo se hizo cargo de sus cuidados

El capítulo dedicado a los últimos días del actor colombiano Gustavo Angarita, recordado por su trayectoria en la televisión nacional. El espacio reconstruye el proceso que vivió el intérprete durante la etapa final de su vida, marcada por el avance del cáncer y el acompañamiento constante de su familia.

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Gusvato Angarita Jr se hizo cargo de su padre Gustavo Angarita

En la etapa final de su enfermedad, Angarita muestra un evidente desgaste físico. Su familia relata que el actor evita asumirse como un paciente y prefiere no identificarse con la condición de enfermedad. A pesar del diagnóstico, mantiene una actitud de tranquilidad frente a la posibilidad de la muerte y continúa en su casa, el lugar que compartió con su esposa y que durante años se convierte en su refugio personal y familiar.



Durante ese periodo, su hijo, Gustavo Angarita Jr., asume un papel central en el cuidado de su padre. Él se encarga de acompañarlo a consultas médicas y de estar atento a las indicaciones del equipo de salud. Además, la familia cuenta con el apoyo de dos enfermeros que participan en los cuidados diarios dentro del hogar.

El proceso de acompañamiento fortalece la relación entre padre e hijo. Con el paso de los días, el estado de salud del actor se deteriora y su capacidad de comunicación se reduce de forma progresiva. En el tramo final, Angarita ya no logra hablar debido al desgaste físico provocado por la enfermedad.





El tratamiento continúa bajo cuidados paliativos en casa. En ese momento, el actor toma la decisión de no continuar con intervenciones médicas adicionales. La familia explica que él entiende el momento que atraviesa y decide no prolongar el proceso.

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Mientras tanto, su hijo atraviesa un periodo de afectación emocional. En medio de las responsabilidades del cuidado, no dimensiona que el fallecimiento puede ocurrir en cualquier momento. Esta situación también impacta a los nietos del actor, quienes permanecen cerca de su abuelo y acompañan a su padre durante ese proceso.

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La despedida ocurre en la casa familiar. Angarita fallece a los 83 años en el mismo lugar que durante décadas comparte con su esposa y donde desarrolla buena parte de su vida personal. Su hijo se encuentra presente en el momento de su muerte, que ocurre en cuestión de segundos.

El actor había manifestado su decisión de no trasladarse a un hospital para enfrentar ese momento. Prefiere permanecer en su hogar hasta el final. Tras su fallecimiento, el funeral reúne a un número reducido de asistentes. Esta situación genera reacciones entre algunos colegas del actor, quienes recuerdan su trayectoria en la actuación colombiana y expresan su inconformidad por la baja asistencia al sepelio.

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