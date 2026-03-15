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Cómo fueron los últimos días de Gustavo Angarita: su hijo se hizo cargo de sus cuidados - CaracolTV

El programa ‘Expediente Final’ reconstruyó los últimos días del actor tras ser diagnosticado con cáncer, su familia relata el proceso de su enfermedad y la decisión de tener cuidados desde su casa.

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Así fueron los últimos días de Gustavo Angarita: su hijo se hizo cargo de sus cuidados

El programa ‘Expediente Final’ reconstruyó los últimos días del actor tras ser diagnosticado con cáncer, su familia relata el proceso de su enfermedad y la decisión de tener cuidados desde su casa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de mar, 2026
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