Vicky Hernández, enfurecida en pleno funeral de Gustavo Angarita por ausencia de colegas

En redes sociales se ha conocido una grabación que fue tomada durante las honras fúnebres del destacado actor colombiano en Bogotá. En el clip aparece Vicky Hernández como protagonista, pues aprovechó la oportunidad para reclamarle a todas las personas que hacen parte de la industria del entretenimiento por no haber asistido al funeral de su colega, quien se convirtió en toda una leyenda del teatro, el cine y la televisión.

Mira también: Homenaje en La Red a Gustavo Angarita tras fallecer a los 83 años: VIDEO



El video fue publicado por el periodista Carlos Ochoa a través de su cuenta oficial de TikTok. Allí se le observa a la actriz dándole el último adiós a sus amigo en la iglesia mientras habla en frente de otros allegados a la familia:

"¿Por qué estamos tan pocos aquí?, ¿por qué no está la industria que se jacta? (...) O sea que Gustavo y todos los otros que hemos nombrado y los que se me escapan y los que por años ahí medio sobrevivimos hemos hecho no un curriculum vitae, sino un ridículum", mencionó durante en encuentro.



Mira también: Último cumpleaños de Gustavo Angarita: publicación en redes conmueve a sus seguidores

Publicidad

Según indicó fueron muy pocas personas las que asistieron a despedir a Angarita: "Yo pensé que el entierro de Gustavo iba a ser multitudinario, que no iba a caber la gente porque fue un hombre que le dedicó más de 50 años para que saliéramos un poquito de la barbarie, de la violencia, de la agresividad, del dolor", dijo.

Gustavo Angarita Jr., por su parte, publicó en su cuenta oficial de Instagram un video recopilando cómo fueron las honras fúnebres de su padre, cuya velación tuvo lugar en la Casa Funeraria Centro Internacional Sala 1 el viernes 17 de octubre de 2:00 p.m. a 7:30 p.m. Las exequias se realizaron en la Iglesia Parque Cementerio Los Olivos el sábado 18 de octubre y posteriormente se llevó a cabo la cremación en el Cementerio Los Olivos.

Publicidad

Mira también: Hijo de Gustavo Angarita dijo en 'Día a Día' cómo murió el actor: "Descansó"

Varios usuarios de Internet se tomaron la red para desearle fortaleza a la familia y paz en la tumba del destacado actor: "El inolvidable Aquiles Barraza en 'Bella Calamidades'. Actorazo, aplausos de pie para él, 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 buen viaje maestro ✨", "Tremendo actor. Siempre será recordado y admirado. Qué bueno que tu padre sembró esa semilla en ti. También eres un gran actor. Un abrazo desde Ecuador ❤️🙌", son algunos de los mensajes que se destacan.