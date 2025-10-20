En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Vicky Hernández, enfurecida en pleno funeral de Gustavo Angarita por ausencia de colegas

Vicky Hernández, enfurecida en pleno funeral de Gustavo Angarita por ausencia de colegas

El pasado 16 de octubre en horas de la noche murió el primerísimo actor, recordado por su participación en producciones como 'Bella Calamidades', 'La Estrategia' y 'El olvido que seremos'.

