Primera aparición de Yina Calderón en redes tras retirarse de Stream Fighters 4 vs. Andrea Valdiri

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri era, sin duda, el más esperado de la noche en Stream Fighters 4, de Westcol, sin embargo, resultó decepcionando a muchos, pues no duró más de 20 segundos debido a que la Dj se retiró de la contienda tan pronto inició.

El juez, la barranquillera, el público y hasta los presentadores del evento intentaron convencerla de que continuara con la pelea, incluso, Valdiri le hizo una propuesta con el fin de que las dos pudieran dar un espectáculo, pese a esto, continuó negándose.

Cuando intentó tomar el micrófono y dar algunas palabras, el público empezó a abuchear y a lanzar botellas al ring, razón por la que tuvieron que hacer un llamado a la calma y la sacaron inmediatamente del lugar por su seguridad.



Yina Calderón después de Stream Fighters 4

Lo cierto es que muchos internautas están pendientes de sus redes sociales con el fin de ver si daría alguna explicación o excusa, pero la realidad está alejada de esto. En su cuenta principal no se ha pronunciado, sin embargo, en su perfil de respaldo sí.

Por medio de sus historias en la plataforma reposteó un video de su hermana Leonela, quien tiene su cuenta de Instagram privada. Allí aparece Yina cocinando, entre las dos hacen bromas: “Bueno ya llegamos a la casa, después de esa pelea tan larga vine a hacer arroz con huevo porque eso fue un desgaste, me desgasté toda”, mencionó entre risas.



Lo cierto es que la empresaria continúa siendo blanco de comentarios, memes y críticas debido a su retiro de la pelea, adicionalmente, Andrea Valdiri aseguró que para ella ya no existe y le pidió que jamás la vuelva a mencionar en su vida.

Westcol habló de Yina tras su retiro de la pelea con Andrea Valdiri

Evidentemente molesto por el espectáculo y la decisión de la Dj, Westcol se refirió a ella frente a todo el público del evento, tanto presencial como virtual y mencionó que "era una mujer sin valores, sin respeto y que no representaba a Colombia".