Hijo de Gustavo Angarita dijo en 'Día a Día' cómo murió el actor: "Descansó"

Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde se comunicaron por medio de videollamada con el hijo de Gustavo Angarita durante la transmisión de 'Día a Día' para expresarle sus más sentidas condolencias por la muerte del destacado actor. Durante el encuentro, Gustavo Angarita Jr. reveló detalles del deceso y agradeció a aquellas personas que se han tomado el tiempo de escribirle y recordar el legado de su progenitor.

Qué se sabe sobre la muerte de Gustavo Angarita

Júnior contó en el encuentro que está tranquilo ante la pérdida que sufrió en la noche del 16 de octubre, argumentando que cumplió con su misión de cuidados y que su padre también cumplió a cabalidad con su misión actoral dentro de la industria de la cultura y el entretenimiento.



"Estos procesos de cuidador son difíciles y nos despedimos bien, fue bonito. Había sido un proceso largo de enfermedad lento, pero se mantuvo muy activo", contó.

Según informó, su padre mantuvo vigente su título de actor hasta las últimas instancias, pues hace aproximadamente 15 días estuvo grabando un proyecto en compañía de Sebastián Ospina, lo que demostraba el compromiso con su profesión.

"Se mantuvo activo hasta el final de su vida, a pesar de todo su deterioro, los actores como que tenemos algo muy especial y es que nuestra vida es el oficio y tenemos que ser responsables con el arte, apoyarlo mucho", comentó.

Posteriormente, aclaró que su padre no solo fue un guía en materia artística, sino también un mentor de vida, pues sostuvieron una relación muy estrecha a través de los años, la cuál no dudaban en mostrar en las entrevistas que concedían o a través de las plataformas digitales.

"Me hizo entender que lo más importante en este oficio es el respeto por las demás personas que trabajan en esto, que es un equipo, entonces la puntualidad y un reguero de libros, como pueden ver, que tengo que leerme ahora, entonces eso es un gran legado y una responsabilidad para mí. Tenemos una carrera similar, pero diferente. Cada uno asumió a su manera la vida de una forma parecida", dijo.

Finalmente, los presentadores agradecieron el espacio y le desearon mucha fuerza a toda la familia.