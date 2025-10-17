Adiós al aceite: la nueva freidora de aire de Kalley llega al mercado por menos de $150.000 pesos

Cada vez más personas están buscando formas prácticas de cuidar su salud sin complicar su rutina. Cambios en la alimentación, menos fritos, más productos caseros y, durante este proceso, contar con herramientas que hagan esa transición más fácil, es clave.

Pensando en esa necesidad cotidiana de cocinar con menos grasa y sin sacrificar sabor, surge la freidora de aire digital de 4 litros (K-MAF4D), que brinda resultados prácticos y deliciosos. Se trata de un reciente lanzamiento de Kalley, marca nacional que en los últimos años ha ganado espacio en las cocinas por su propuesta funcional y asequible.



Uno de los aspectos más llamativos es su precio de lanzamiento: $144.900 COP, lo que representa un 67 % de descuento frente a su valor original. Una propuesta que busca acercar esta tecnología a más hogares colombianos, sin dejar de lado la calidad ni el respaldo posventa.

Este dispositivo permite preparar alimentos sin aceite, gracias a un sistema que hace circular aire caliente para lograr texturas crocantes por fuera y jugosas por dentro. Desde papas fritas hasta vegetales o postres, su versatilidad la convierte en una herramienta útil para todo tipo de preparaciones. Todo se maneja a través de un panel táctil con pantalla LED, donde se ajustan tiempo y temperatura.

Con una capacidad de 4 litros, se adapta bien a las necesidades de familias pequeñas o medianas. Tiene un diseño compacto en color negro brillante, pesa apenas 3.3 kg y su cesta antiadherente con rejilla removible hace que limpiarla no sea una tarea tediosa. La seguridad también fue tenida en cuenta: incluye mango frío al tacto, base antideslizante y sistema de bloqueo para la cesta.



Algunas de sus especificaciones técnicas:

Rango de temperatura ajustable: 80 °C a 200 °C.

Temporizador de hasta 60 minutos, con apagado automático y alerta sonora.

Garantía de 2 años, con cobertura nacional en más de 80 centros de servicio.

Kalley continúa impulsando soluciones que facilitan la vida diaria, ofreciendo productos funcionales y con una excelente relación entre costo y beneficio. En una época en la que el bienestar cobra mayor importancia, contar con opciones prácticas y económicas se vuelve esencial. Más información en: www.kalley.com.co

