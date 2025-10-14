En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Bus que trasladaba a Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufrió accidente

Bus que trasladaba a Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufrió accidente

A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram, el equipo de trabajo de Samuel Morales se pronunció y aseguró que el incidente afortunadamente dejó solo daños materiales.

Bus en el que normalmente se traslada el hijo de Kaleth Morales sufrió un accidente.
Foto: Instagram @samuelmoralesofc y tomado de Internet.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

