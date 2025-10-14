Un verdadero susto se llevaron los fanáticos de la dinastía Morales al conocer que el hijo del intérprete de 'Vivo en el limbo' pudo haber estado involucrado en un accidente, tal como sucedió con su padre. Ante la oleada de comentarios preocupándose por el hecho, el equipo de trabajo tuvo que aparecen en las redes del artista para aclarar la situación.

Qué le pasó a Samuel, el hijo de Kaleth Morales

De acuerdo con la publicación realizada el pasado 13 de octubre, el bus en el que se ha desplazado constantemente Samuel para sus espectáculos sufrió un accidente; sin embargo, el joven y sus colaboradores no se encontraban a bordo, por lo que se encuentran todos sanos y salvos.



"Queremos aclarar que Samuel Morales, Juank Ricardo, y su mánager, Ricardo Rodríguez, no se encontraban a bordo del vehículo al momento del incidente. Gracias a Dios, todo se trató de daños materiales y no se registraron personas heridas", se lee en el mensaje.



Posteriormente, se agradeció públicamente a las personas que se han preocupado por el estado de salud de los implicados y también a los empresarios que entendieron la situación y permitieron que las fechas de los espectáculos fueran reprogramadas.

Samuel, por su parte, continuó con normalidad su rutina diaria, pues publicó contenido en historias junto a Caya Varón, la madre de Martín Elías JR, quien también se vio involucrado en un accidente recientemente.

Las reacciones ante el comunicado no se han hecho esperar, pues muchos le han pedido al cantante tener mucha precaución: "Dios siempre respaldando", "Qué pasa con el vallenato y los accidentes de tránsito por Dios 😮😢", "Dios te proteja siempre, mi hermano", "Bendiciones Juank, Dios los proteja a todos manito❤️💪🏽", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Samuel, también conocido como 'El heredero' en la industria musical, es un destacado artista de vallenato que ha forjado su propio camino. En YouTube recoge más de 40 mil suscriptores y en Spotify más de 200 mil oyentes. Dentro de sus más recientes proyectos se destaca el álbum 'La otra película', un compilado de canciones dentro de las que se destacan 'El heredero', 'Sexto sentido', 'Nuestra historia' y 'La culpa'.