Famosos que fueron encontrados en condición de calle luego de vivir sus años dorados

En más de una ocasión, los fanáticos han sido testigos de cómo algunos actores, modelos e importantes figuras del entretenimiento en Colombia y el exterior han terminado en condición de calle debido a malas decisiones tomadas en el pasado. Te contamos en esta nota cuáles han sido los casos más impactantes.

Ingrid Karina ingresó a un centro de rehabilitación

Por medio de una publicación en redes sociales se hizo viral el caso de Ingrid Karina, la modelo de Stock Models que terminó viviendo en las calles debido a su adicción a las drogas. Luego de recibir el apoyo de miles de seguidores en redes sociales y de que su familia insistiera en su recuperación, la mujer accedió a ingresar a un centro de rehabilitación donde está en proceso de alejarse de estas sustancias.



Tylor Chase, el actor que brilló en Hollywood en su infancia

A finales de 2025 se conoció que el destacado actor que se lanzó a la fama gracias a su participación en la serie Manuel se supervivencia escolar Ned, que se transmitió ente 2004 y 2007, se encuentra en la calle. Fue un usuario de TikTok el que dio a conocer la noticia luego de que le tomara una fotografía al sujeto de 36 años en Riverside, California (en Estados Unidos).



Al ver que los internautas no creían en su versión, decidió regresar al lugar de los hechos, en donde él le concedió una pequeña entrevista y aseguró que estaba vinculado a un grupo artístico de la ciudad.



David Montes de Oca reapareció en las calles de Miami

A inicios de 2025 se conoció la noticia de 'El Dandy', exvocalista de Charanga Habanera. De acuerdo con la publicación en redes sociales, el arista se encontraba a las afueras de un establecimiento comercial, lo que generó todo tipo de reacciones entre los miembros de su comunidad teniendo en cuenta que su última publicación en Instagram data del 26 de febrero de 2025.

"Dandy tiene todos sus papeles en regla, es residente, tiene pasaporte y no tiene ningún antecedente, solo necesita un techo para salir adelante y volver a sacar su licencia de conducción que perdió", mencionó el autor del post.