A hijo de Juan Pablo Barragán lo confunden con su hermano o su “novio”; lo tuvo a los 13

Juan Pablo Barragán dio más detalles de su paternidad prematura en ‘La Sala de Laura Acuña’ y contó que cuando tenía 13 años conoció a una joven de su misma edad, con la que tuvo su primera experiencia amorosa.

Ella quedó embarazada y, como ambos eran tan pequeños, tomaron distancia el uno del otro. De hecho, él se enteró de que esperaba un hijo por una amiga de ella, dijo el actor en el programa.

Posteriormente, le dijeron que la vieron embarazada y después le contaron que la vieron con un bebé. Juan Pablo habló con un amigo para que hiciera de intermediario y así logró conocer a su hijo, cuando tenía un mes de nacido.

Tiempo después, el artista, que trabajó manejando títeres en el Club 10, le presentó el niño a su mamá, que para entonces no sabía que el actor era papá, situación que la dejó impactada. No obstante, luego lo apoyó y lo ayudó con la crianza.



Aunque por varios años el hijo del bogotano vivió con su mamá, por dificultades que ella tuvo que afrontar le dejó al bebé. Esa experiencia hizo que su lazo se fortaleciera y hasta vivieron solo los dos por 10 años.

Actualmente, tienen una relación muy cercana, pero pocos creen que sean papá e hijo, pues parecen más hermanos. Incluso, varias personas que han visto al actor con su primogénito piensan que es su novio, dijo Juan Pablo.

“Sí, hermano, novio, a veces [le dicen]: ‘Ay, te vi con tu novio’ y yo: ‘No, yo no tengo novio’. Yo soy muy hetero, igual no tengo ningún problema con eso, pero entonces me da risa”, declaró el artista.

Quién es el hijo de Juan Pablo Barragán y cuántos años tiene

Se llama Johan Barragán y en este 2025 cumplió 30 años, aseguró el actor. El joven heredó la vena artística de su papá y estudió artes plásticas y danzas, pero también ha querido explorar el mudo de la veterinaria por su amor a los animales.

Aunque no le gusta exponerse al público y prefiere llevar una vida lejos de las cámaras, grabó un video para enviarle un mensaje a su papá y expresarle lo orgulloso que se siente de él. Esas palabras emocionaron hasta las lágrimas a Juan Pablo.