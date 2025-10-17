Actor Gustavo Angarita sufría dura enfermedad que le afectó la movilidad

El actor Gustavo Angarita falleció a los 83 años este viernes 17 de octubre, luego de varios meses en los que su salud se vio deteriorada. La noticia la confirmó su sobrina Sandra Eichler, que en una publicación de Instagram se despidió del bogotano.

Lea también: Último cumpleaños de Gustavo Angarita: publicación en redes conmueve a sus seguidores



“Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona. Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir. Tu legado queda tallado —como tus esculturas— en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte”, escribió la familiar de Angarita.

El actor padecía un cáncer que le afectó su movilidad y que ya había hecho metástasis, según contó a Vea en una entrevista pasada Gustavo Angarita Jr. “Ya no va a ser el mismo de antes, está en una etapa bastante fuerte”, dijo el también actor a la revista, en mayo de 2025.



Y es que uno días antes, a finales de abril del 2025, el hijo del actor contó que su papá tuvo que ser hospitalizado. Angarita Jr. declaró en esa ocasión a Caracoltv.com que el artista perdió nutrientes, como calcio y magnesio, lo que puso en riesgo su corazón. Un mes después de salir de la clínica, Gustavo Angarita y su hijo agregaron en 'Lo sé todo' que el legendario artista duró una semana internado.

Publicidad

"Obviamente me siento muy mal porque me sentía mejor antes. Pero qué culpa. Uno es muy frágil y en adelante puede ser peor. Realmente fue algo inesperado, pero yo no sabía, inclusive yo todavía no sé qué es. Estoy ilustrándome, averiguando en qué consiste. Me parece una enfermedad muy distinguida, pero qué culpa", declaró en ese momento el intérprete de 83 años.

Publicidad

Quién era el actor Gustavo Angarita, que murió a los 83 años

Angarita fue una figura clave en el desarrollo de la televisión, el cine y el teatro en el país, consolidándose como un referente de la actuación colombiana. Nació el 8 de octubre en Bogotá y comenzó su carrera en los años 60. Desde entonces participó en múltiples producciones que marcaron época. Fue uno de los fundadores de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), y su compromiso con la dignificación del oficio actoral fue tan firme como su pasión por el arte escénico.

Además de su carrera en la televisión, Angarita tuvo una destacada trayectoria en el cine, con películas como 'El río de las tumbas' (1965) y 'La estrategia del caracol' (1993), obras fundamentales del cine colombiano. También brilló en las tablas, participando en montajes clásicos y contemporáneos.

