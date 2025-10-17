Zambrano no pudo contener sus gestos al ver al esposo de Katiuska en el 'Desafío', ¿celoso?

Las mujeres fueron las grandes protagonistas del capítulo 74 del reality de los colombianos y, aunque todas brillaron en el terreno de juego, Katiuska se robó la atención de los fanáticos del programa debido a que tuvo la posibilidad de recibir noticias de su familia, que la apoya incondicionalmente para avanzar en competencia y competir por el primer puesto.

Uno de los momentos más llamativos del episodio tuvo lugar cuando la deportista estaba leyendo las cartas de sus familiares, destapando regalos y viendo los videos que ellos habían grabado, pues en un instante apareció Jesús, su esposo.

Reacción de Zambrano al ver al esposo de Katiuska en el 'Desafío'

La líder de los rosados no pudo contener la emoción al apreciar el romántico acto de su pareja teniendo en cuenta que a él no se le facilitan las cámaras y exponerse públicamente. Sin embargo, muchos desafiólogos centraron su atención en Zambrano para ver si se mostraba celoso ante el conmovedor momento. Contrario a lo que algunos llegaron a pensar, el Súper Humano actuó de forma calmada mientras estaba acostado en el sofá de la sala; adicionalmente, se le observó riendo mientras veía a su compañera llorar y concentrada en la medida en que el joven expresaba sus sentimientos.



"Hola Katy, tú sabes que yo no soy muy bueno con esto de grabar y con todo este rollo. Estoy muy orgulloso de ti, de ver todo lo que has logrado, la persona en la que te has convertido. Sigue visualizándote a ti ganando la competencia, yo no espero menos de ti porque yo sé lo increíble que eres y ver lo bien que lo estás haciendo", mencionó Jesús durante la transmisión.

Es necesario mencionar que Katiuska y Zambrano confirmaron en el programa que llegaron a salir en términos románticos; sin embargo, aceptaron que esto no funcionó y que decidieron separar sus caminos.

