“Tiene la realidad alterada”: Yina Calderón le envió mensaje a Andrea Valdiri tras Stream Fighters 4

A pesar de lo sucedido en Stream Fighters 4, Yina Calderón parece no haber sido afectada por los malos comentarios y la manera en la que tuvo que salir del recinto en el que se realizó la pelea. La DJ ya regresó a redes sociales y se ha mostrado orgullosa de lo que hizo.

Mensaje de Yina Calderón a Andrea Valdiri tras la pelea

Por medio de su cuenta de Instagram, la mujer compartió un fragmento del video en el que a su contrincante le dan el cinturón que la acredita como la ganadora de la pelea estelar de la noche, sin embargo, contrario a felicitarla, lo que hizo fue retarla.

Allí se puede leer que alguien escribió: “Aunque les parezca increíble, Yina la hizo llorar sin darle un solo golpe” y como respuesta, Calderón escribió: “Quedaste con tu cinturón y YO con toda la atención. No vivo del boxeo, vivo del show”.



Con esto parece que no está para nada arrepentida de lo sucedido y que tampoco le interesa la reacción que ha tenido en redes, la cual, en su mayoría, ha sido negativa, de hecho, hay quienes dicen que “tiene la realidad alterada”.

es impresionante como Yina vive en una realidad supremamente alterada y de verdad ella en su cabeza cree q la rompió anoche, en vez de entender q TODO el mundo la odia y la aborrece. Yina mamita en serio tienes problemas, ve a revisarte la cabeza y de paso te llevas tus hermanas. pic.twitter.com/BTkL9lBGWz — Valennnn (@laxurrr_) October 19, 2025

La razón por la que Yina Calderón se retiró de la pelea con Andrea Valdiri

Aunque muchos pensaban que la empresaria se retiraría antes del evento, lo cierto es que de hacerlo habría tenido que pagar una millonaria suma de dinero como multa, el estimado era de 50 mil dólares, lo que en pesos colombianos equivale a más de $192 millones.

A raíz de esto, en redes sociales muchos han comentado que la razón por la que se retiró justo cuando inició la pelea fue, precisamente, porque solo con iniciarla cumplió con el contrato y de esta forma no tendría que pagar ninguna multa.

Vale la pena mencionar que, además de evitar la multa, la empresaria se habría llevado 70 millones como pago por su participación, incluso había dicho que, de saber que sería la pelea principal, habría cobrado mucho más.