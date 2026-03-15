Miryan de Lourdes sufrió un accidente que le causó contusiones internas: “Quedé privada en el piso”

En el programa 'La Red' se presenta la situación de salud que enfrenta Myriam de Lourdes después de un accidente ocurrido el año pasado y cuyas secuelas aún afectan su vida cotidiana. La artista relata que el hecho sucede cuando se enreda con el cable de un ventilador de base dentro de su vivienda en Cartagena. En ese momento el aparato cae sobre su espalda y provoca que pierda el equilibrio. Tras el impacto, cae al piso sobre su costado izquierdo y su cuerpo rebota contra la superficie.

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La razón por la que Miryan de Lourdes regresó a urgencias tras su accidente

Debido a que vive sola en la ciudad, la mujer se ve obligada a pedir ayuda a sus vecinos para poder levantarse y recibir asistencia. Luego del golpe comienza a presentar varias molestias físicas. En la zona de la cadera aparece una protuberancia acompañada de inflamación. También experimenta dolor en diferentes partes del cuerpo, especialmente en el tórax, lo que le dificulta respirar con normalidad durante los primeros momentos posteriores al accidente.



Los médicos determinan que el impacto genera una contusión interna comparable a la que puede producirse en choques automovilísticos. El golpe provoca una fuerte sacudida en su organismo. Posteriormente se identifica inflamación en el corazón y en uno de los pulmones. Según describe la propia afectada, su cuerpo presenta hinchazón interna como consecuencia del trauma sufrido.

Como parte del tratamiento, los especialistas le indican iniciar procesos de fisioterapia para apoyar la recuperación de su cuerpo y mejorar la movilidad después del accidente. Estas terapias buscan aliviar el dolor y fortalecer las zonas afectadas por el impacto.





Sin embargo, meses después del incidente inicial surge una nueva complicación. Hace algunas semanas realiza un movimiento brusco con su brazo izquierdo y el dolor reaparece de forma intensa. La molestia le impide mantenerse de pie y termina nuevamente en el suelo dentro de su vivienda. Ante la situación debe acudir otra vez a un servicio de urgencias para recibir valoración médica.

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Durante la revisión, los especialistas consideran que posiblemente sufrió una fractura de ligamento en el momento del accidente original. Al no haber sido detectada o tratada de manera adecuada en ese momento, la lesión habría cicatrizado por sí sola y de forma incorrecta. Esa condición explica el dolor que se activa cuando realiza ciertos movimientos con el brazo.

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Actualmente Myriam de Lourdes continúa bajo seguimiento médico mientras espera la realización de nuevos exámenes que permitan evaluar con mayor precisión su estado físico. Como medida de cuidado mantiene el brazo izquierdo inmovilizado con un cabestrillo y sigue asistiendo a sesiones de fisioterapia orientadas a su proceso de recuperación.

El caso expuesto en 'La Red' muestra cómo el accidente doméstico ocurrido meses atrás continúa teniendo repercusiones en la salud de la artista, quien permanece en tratamiento mientras se realizan estudios adicionales para determinar la evolución de sus lesiones.

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