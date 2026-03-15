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Miryan de Lourdes sufrió un accidente que le causó contusiones internas: “Quedé privada en el piso” - CaracolTV

La actriz tuvo un accidente con un ventilador al enredarse con el cable y sus vecinos tuvieron que auxiliarla. Los médicos quedaron impactados frente a los hechos y ahora debe estar en fisioterapia.

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Miryan de Lourdes sufrió un accidente que le causó contusiones internas: “Quedé privada en el piso”

La actriz tuvo un accidente con un ventilador al enredarse con el cable y sus vecinos tuvieron que auxiliarla. Los médicos quedaron impactados frente a los hechos y ahora debe estar en fisioterapia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de mar, 2026
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