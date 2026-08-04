Muerte de Alfonso Lizarazo: humoristas de 'Sábados Felices' le dedicaron emotivas palabras

La muerte de Alfonso Lizarazo ha generado reacciones en el mundo del entretenimiento y el humor colombiano. El presentador, director y creador de programas como 'Sábados Felices' y el 'Festival Internacional del Humor' falleció este 4 de agosto, dejando un legado que marcó varias generaciones de televidentes y artistas.

Tras conocerse la noticia, seguidores y figuras públicas comenzaron a compartir mensajes en redes sociales para recordar su trayectoria y enviar condolencias a su familia. Entre quienes se pronunciaron se encuentran varios humoristas que hicieron parte de 'Sábados Felices', programa que Lizarazo dirigió durante décadas y que se convirtió en una de las producciones más reconocidas de la televisión colombiana.



Qué dijeron los humoristas de 'Sábados Felices' sobre la muerte de Alfonso Lizarazo

Uno de los primeros en confirmar la noticia fue Pedro González, conocido como Don Jediondo. A través de su cuenta de X, el humorista hizo un recorrido por la trayectoria de Alfonso Lizarazo y aseguró que es uno de los grandes del humor colombiano. Además, manifestó que el país le debe mucho por su aporte a la televisión y al entretenimiento nacional.

Horas después se conoció el pronunciamiento de 'El Mono' Sánchez, quien publicó un mensaje en el feed de su cuenta de Instagram para recordarlos. En su publicación escribió: "Don Alfonso, gracias por darle a Colombia una 'Escuelita en el Corazón' y luego de una 'Operación Ja Ja' pasar a 'Sábados Felices', el programa de la familia colombiana en todas las generaciones… 54 años LA RISA SIEMPRE SERÁ LA MEJOR RECETA‼️".



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Por su parte, Piroberta compartió una historia en Instagram con una fotografía junto a Lizarazo, sumándose así a las múltiples manifestaciones de despedida que han aparecido en las redes sociales desde que se conoció el fallecimiento.

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De igual manera, Jeringa utilizó las historias de Instagram para publicar un video en el que habló sobre el legado del presentador y expresó sus condolencias. En el mensaje afirmó: "Quiero mandar un fuerte y sentido pésame a toda la familia del señor Alfonso Lizarazo, quien fue nuestro maestro".

Con el paso de las horas, otros humoristas y personalidades vinculadas a 'Sábados Felices' también han comenzado a compartir mensajes de despedida. En sus publicaciones han recordado los años en los que trabajaron junto a Alfonso y han enviado palabras de apoyo a sus familiares y seres cercanos.