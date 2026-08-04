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Muerte de Alfonso Lizarazo: humoristas de 'Sábados Felices' le dedicaron emotivas palabras - CaracolTV

Tras confirmarse este martes 4 de agosto la muerte del famoso presentador y director de televisión, diferentes figuras públicas lamentaron la pérdida.

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Muerte de Alfonso Lizarazo: humoristas de 'Sábados Felices' le dedicaron emotivas palabras

Tras confirmarse este martes 4 de agosto la muerte del famoso presentador y director de televisión, diferentes figuras públicas lamentaron la pérdida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Humoristas de 'Sábados Felices' despiden en redes sociales a Alfonso Lizarazo.
Humoristas de 'Sábados Felices' despiden en redes sociales a Alfonso Lizarazo.
Foto: Caracol Televisión.