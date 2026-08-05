'Yo Me Llamo Yeison Jiménez' es ingeniero: dejó su trabajo para apostar por la música

El escenario de 'Yo Me Llamo' recibió una presentación cargada de emoción, historia y grandes expectativas con el imitador de Yeison Jiménez, quien llegó dispuesto a demostrar que tenía lo necesario para convertirse en el doble perfecto del reconocido cantante de música popular.

Antes de subir al escenario, el participante reveló una historia que sorprendió a los seguidores del programa: además de ser cantante, es ingeniero, desarrollador de software y especialista en analítica de datos e inteligencia artificial. Sin embargo, hace dos meses tomó la decisión de dejar su trabajo para dedicarse por completo a la música y perseguir el sueño de estar en la competencia.



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Su camino hacia la imitación de Jiménez comenzó en redes sociales, donde empezó a compartir contenido con la intención de acercarse al artista y lograr conocerlo. Pero en enero ocurrió un hecho que marcó profundamente esa ilusión: el accidente que terminó con la vida del cantante.



Con esa motivación, llegó a 'Yo Me Llamo' para rendirle homenaje interpretando una de sus canciones más reconocidas: ‘Por qué la envidia’.

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Luego de su interpretación, los jurados analizaron cada detalle de la puesta en escena. Elder Dayán resaltó uno de los puntos fuertes del participante: su parecido físico con 'El Aventurero'. Sin embargo, aseguró que aún necesita conectar más con la emoción de las canciones.

Para Elder, la clave está en transmitir el sentimiento que caracteriza al intérprete de música popular, pues no basta con parecerse físicamente; también es necesario contar una historia a través de la voz y la interpretación.

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Ahora, el imitador tendrá el reto de fortalecer su voz y conectar mucho más con el sentimiento de sus canciones para seguir avanzando en 'Yo Me Llamo'.

Quién era Yeison Jiménez

Era uno de los artistas más reconocidos de la música popular colombiana. Nació en Manzanares, Caldas, y desde muy joven encontró en la música una forma de expresar las historias de esfuerzo, amor y desamor que han conectado con millones de seguidores.

Antes de alcanzar la fama, tuvo una vida marcada por el trabajo y la disciplina. Durante su juventud realizó diferentes labores para salir adelante y, mientras construía su carrera artística, empezó a ganarse un lugar en la música popular con canciones que rápidamente llegaron al corazón del público.

Con éxitos como ‘Aventurero’ y 'Ni tengo ni necesito', el cantante consolidó un estilo propio caracterizado por letras cargadas de sentimiento y una voz con un tono particular que se convirtió en una de sus principales marcas.

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Además de su trayectoria musical, Yeison Jiménez destacó por compartir su historia de superación y por mantener una conexión cercana con sus seguidores.

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