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'Yo Me Llamo Yeison Jiménez' es ingeniero: dejó su trabajo para apostar por la música - CaracolTV

El participante e ingeniero llegó con la ilusión de homenajear a 'El Aventurero'. Aunque recibió recomendaciones para ser más seguro en el escenario, el jurado le dio estrellas verdes.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

'Yo Me Llamo Yeison Jiménez' es ingeniero: dejó su trabajo para apostar por la música

El participante e ingeniero llegó con la ilusión de homenajear a 'El Aventurero'. Aunque recibió recomendaciones para ser más seguro en el escenario, el jurado le dio estrellas verdes.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de ago, 2026
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'Yo Me Llamo Yeison Jiménez' en el Templo de la Imitación.
'Yo Me Llamo Yeison Jiménez' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.