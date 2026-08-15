Actores que se enamoraron en novela de Caracol habrían terminado tras dos años juntos

En el programa 'La Red', de Caracol Televisión, el romance entre el actor de 'Bolívar' y la actriz parecía avanzar de manera estable. En declaraciones anteriores, la pareja habló sobre su relación y sus planes a futuro, revelando que ya convivían y no descartaban llegar al altar.

Sin embargo, recientemente surgieron señales de un posible distanciamiento. El presentador Frank Solano revisó las redes sociales de ambos y encontró indicios que confirmarían que la relación ya no atraviesa su mejor momento.



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"En el Instagram de Melanie podemos ver que dejó de seguir a Juan Fernando y que, además, ya no aparecen fotos juntos", mencionó Solano durante la emisión.

Por su parte, aunque Juan Fernando aún la sigue en Instagram, según comentaron los presentadores entre risas "para despistar al enemigo", las fotografías que registraban el amor entre ambos desaparecieron.

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Las redes sociales no son la única evidencia de que los actores, que se enamoraron en la producción ‘Escupiré sobre tu tumba’, de Caracol TV. La confirmación definitiva llegó a través de personas del entorno de los artistas.

Cabe mencionar que, una fuente cercana a la pareja le confirmó a ‘La Red’ que la ruptura se dio hace unas semanas. La tensión entre ambos quedó en evidencia en un evento reciente al que ambos fueron invitados, pero llegaron por separado, no se miraron ni se saludaron en todo el tiempo, de acuerdo con el programa. Al finalizar el compromiso, cada uno tomó su rumbo.

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Todo indica que, tras más de dos años de amor y proyectos juntos, la relación llegó a su "final, final" y, como concluyeron en el programa: "Tanto nadar pa’ morir en la orilla".

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