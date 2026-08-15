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Actores que se enamoraron en novela de Caracol habrían terminado tras dos años juntos - CaracolTV

Se trata del actor Juan Fernando Sánchez y la actriz Melanie dell´Olmo, quienes tras compartir más de dos años juntos y dar el gran paso de la convivencia, habrían tomado caminos separados.

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Actores que se enamoraron en novela de Caracol habrían terminado tras dos años juntos

Se trata del actor Juan Fernando Sánchez y la actriz Melanie dell´Olmo, quienes tras compartir más de dos años juntos y dar el gran paso de la convivencia, habrían tomado caminos separados.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 15 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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