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María Cecilia Botero debutará en nuevo trabajo a sus 71 años, junto a su hermana famosa - CaracolTV

La reconocida artista colombiana decidió asumir un nuevo e importante reto en su trayectoria: por primera vez se le midió a dirigir una obra de teatro.

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María Cecilia Botero debutará en nuevo trabajo a sus 71 años, junto a su hermana famosa

La reconocida artista colombiana decidió asumir un nuevo e importante reto en su trayectoria: por primera vez se le midió a dirigir una obra de teatro.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 15 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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María Cecilia Botero habla de Dora Cadavid en La Red.
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