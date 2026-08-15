María Cecilia Botero debutará en nuevo trabajo a sus 71 años, junto a su hermana famosa

La noticia fue revelada en las pantallas de La Red de Caracol Televisión, donde se dieron a conocer todos los detalles de ‘Las Ochenteras’, una emocionante comedia que gira en torno a la amistad, los recuerdos y esas vivencias inolvidables que marcaron a toda una generación.

Lee más: Jhonny Rivera y su esposa muestran cómo quedó la iglesia donde se casaron tras terremoto



¿Quién es la hermana famosa de María Cecilia Botero a la que dirigirá en teatro?

Para este esperado debut detrás de bambalinas, la nueva directora decidió trabajar muy cerca de su entorno personal y familiar, sumando un talento inigualable sobre las tablas.

Se trata de nada más y nada menos que de su propia hermana, la destacada actriz Ana Cristina Botero. Ella será una de las grandes protagonistas de la obra y compartirá el escenario junto a la reconocida actriz Raquel Sofía Amaya, conformando una dupla imperdible en esta producción.

Publicidad

Te gustaría leer: James compartió mensaje y Jhon Arias envió avión con ayuda a damnificados de terremoto

📺 Sigue a Caracol TV en Google Noticias.

¿Cuándo y dónde ver la obra 'Las Ochenteras'?

Si quieres disfrutar de esta divertida historia y presenciar la primera obra bajo la dirección de María Cecilia Botero, puede asistir al Teatro Libre de Chapinero, todos los jueves a las 8:00 de la noche, desde el 27 de agosto.

Publicidad

Te puede interesar: Laura Tobón hizo cambio radical en su segundo embarazo, ¿de qué se trata?

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.